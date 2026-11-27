Priscila Robles, esposa del jugador saprissista Kendall Waston, le dedicó un hermoso mensaje al jugador de la Selección Sub-17, Jeffrey Urbina, a quien acogieron en su hogar desde hace casi un año.

El muchacho y sus compañeros se despidieron de la Copa del Mundo de Catar luego de caer 3-0 ante Brasil en el último juego de la fase de grupos. Robles recurrió a sus redes sociales para revelar cuánto ha cambiado la familia con su llegada.

Priscila y Kendall son los papás de Keysaack, un muchacho que juega para Fútbol Consultants y que ahora comparte muchos momentos con su hermano del corazón.

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Jefrey Urbina es el muchacho que adoptó Kendall Waston y su esposa Priscila Robles. Foto: prensa FCRF. (FCRF/FCRF)

El mensaje de Priscila

Este es un extracto del mensaje que Robles le dedicó a su muchacho:

“¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? Sin saber que, incluso cuando no entendemos el porqué, hay una mano que mueve cada hilo con un propósito perfecto.

“Hace once meses llegaste a nuestra vida, Jeff. Y hace once meses nuestra casa cambió. Lo más bonito es que nosotros no sabíamos que faltaba alguien… hasta que llegaste tú.

Kendall Waston y Priscila Robles acogieron a Jeffrey Urbina en su hogar, desde hace casi un año. Foto: Instagram Priscila Robles. (Instagram Priscila Robles/Instagram)

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“Y hoy, si alguien me dijera que iba a estar viéndote en Catar, jugando un Mundial, anotando, luchando cada minuto y cumpliendo un sueño que alguna vez parecía tan lejano… probablemente no lo creería.

“Qué privilegio ha sido acompañarte en este proceso. Qué orgullo verte luchar, levantarte, insistir y aprovechar cada oportunidad.

Kendall Waston y Priscilla Robles. Instagram.

“Por eso hoy no solo estoy orgullosa del jugador que veo en la cancha. Estoy orgullosa del ser humano que ha recorrido todo este camino para llegar hasta aquí”.