Esposa de Kendall Waston revela la durísima situación que golpeó a su familia

Mientras celebraba un gran logro de una de las personas que más ama, Priscila Robles reveló la durísima situación que golpeó a su familia meses atrás.

La esposa de Kendall Waston celebró este martes con mucho orgullo, la graduación universitaria de su hermana Cesia.

De fijo Kendall Waston fue una de las principales apoyos de Priscila Robles durante la lucha familiar que los sorprendió. (Instagram/Instagram)

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Pri publicó en Instagram un emotivo mensaje de felicitación y destacó el coraje de Cesia para completar su carrera en plena lucha contra el cáncer.

“En medio de quimios presentó su tesis”

La guapa no dio detalles del diagnóstico, pero sí insinuó que su hermana venció la enfermedad que tanto golpeó a su familia.

“Mientras le pateaba el %$#& al cáncer, ella no paró y hoy (el martes) se graduó de su carrera profesional. En medio de quimios presentó su tesis y hoy lo logró todo”, escribió.

La segunda parte del mensaje la dedicó a confesar lo que representa su hermana para ella y volvió a dar a entender que la lucha más ruda ya pasó.

Priscila Roble, esposa de Kendall Waston, contó lo de su hermana en esta publicación. (Instagram/Instagram)

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Es una inspiración

“Mi hermana es una inspiración total. Sos increíble. Sos capaz de todo y más. Dios me permita verte cumplir más sueños y verte con salud y cada día mejor. Felicidades preciosa, te amo”, finalizó.

Priscila etiquetó a Cesia. Aunque su perfil en Instagram es privado, en la información visible se describe como profesora de inglés, estudiante de la Universidad Nacional y amante de la familia, la naturaleza y los perros.

Desde La Teja también celebramos el logro académico de la cuñada del jugador del Deportivo Saprissa, y le enviamos los mejores deseos con su salud.

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