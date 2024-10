Esposa de Kendall Waston mostró algunos de los arreglitos que se ha hecho

El futbolista del Deportivo Saprissa Kendall Waston y su esposa Priscilla Robles tienen años juntos.

La esposa del futbolista del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, decidió hablar con toda sinceridad de los arreglitos estéticos que se ha hecho desde que tomó la decisión de “dedicarme tiempo a mí misma”, como publicó en su Instagram.

Priscilla Robles, nombre de Pris Waston, como se hace llamar en esa red social, aseguró que tomar la decisión de pensar más en ella no fue fácil, porque siempre ponía de primero su papel de mamá, esposa y emprendedora. Esto hizo que le tomara tiempo priorizarse como mujer.

Priscilla Robles, esposa de Kendall Waston, no oculta los arreglitos que se ha hecho en la cara.

“Tomé la decisión de dedicarme tiempo a mí misma. No fue fácil. Entre ser mamá, esposa, emprendedora y todo lo que la vida trae, se siente casi imposible encontrar ese espacio. No me daba tiempo. Desde ponerme metas en el gimnasio, mejorar mi alimentación, hasta buscar esos pequeños impulsos extras para alcanzar lo que siempre he deseado”, publicó.

La excantante aseguró que desde que descubrió una clínica estética, ubicada en Escazú, mejoró su “físico” como su “bienestar”, gracias a todos los arreglitos que se ha hecho.

Priscilla Robles, esposa de Kendall Waston, mostró sus arreglitos estéticos

“Desde tratamientos estéticos como la nariz, estrías y bótox, hasta procesos más serios que me han dado la tranquilidad de vida. Incluso, cuando pensábamos que la palabra cáncer había tocado la puerta de la familia y, la Dra. Orlich, con su guía, especialidades y carisma, nos ayudó a encontrar la paz que necesitábamos”, confesó.

Pris Waston, esposa del jugador del Deportivo Saprissa, luce ahora un abdomen más plano y marcado..

La esposa del defensor morado no especificó si el tema del cáncer tenía que ver con ella directamente, pero, por lo visto, fue solo un susto.

Ella agregó que dicha clínica se ha convertido “en mi refugio”, y subió un video con los chineos que le hicieron en la cara y abdomen, principalmente.

Lo bueno es que ella está feliz con los resultados y no dudamos que el defensor saprissista también.

La excantante Priscilla Robles publicó que la clínica es su "refugio".