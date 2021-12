Esposa de Ricardo Blanco sobre lesión: “Lo veía apagado, pero estaba de por medio la salud”

Brenda estuvo siempre pendiente de que Ricardo descansara. Foto cortesía

El defensor saprissista Ricardo Blanco estuvo fuera de las canchas por un dolor en la espalda y el jueves por la noche volvió a la titularidad, para jugar el primer juego de la final contra Alajuelense.

Blanco se ausentó de los juegos de la semifinal contra Herediano, del 1 y 5 de diciembre, por un dolor en la espalda, pero volvió este jueves ante la Liga y fue punto alto en la victoria morada en el primer partido de la final.

Su esposa, Brenda Calvo, le contó a La Teja que el jugador, de 32 años, estaba desesperado por jugar, pero puso como prioridad su salud.

“Siento que lo que le pasó fue que acumuló un desgaste por los viajes y los partidos con la selección, los juegos con Saprissa y en este momento estamos construyendo una casa, entonces todo el estrés le pasó factura y comenzó a sentir demasiado dolor”, afirmó.

Calvo recordó que en los primeros días su marido le decía que el dolor era intenso.

“Cualquier jugador va a querer jugar en estas instancias, ahora digo que de verdad se sentía mal, porque rara vez Ricardo se ausenta por algo. Empezó con un dolor en el cuello y los hombros y un día en un entrenamiento hizo un movimiento y el dolor le bajó a la colita.

“Me decía que no creía que pudiera jugar por el dolor y estaba triste, porque sé que quería jugar estos partidos, pero prefirió la terapia, descansar y no ir a jugar a medidas. Lo veía apagado, pero estaba de por medio la salud”, afirmó.

Blanco se sometió a terapia en el club morado y le colocaban máquinas especiales para tratar problemas lumbares.

“Fueron días de mucha incertidumbre, no se sabía si iba a jugar, nosotros no sabíamos nada, el tema se manejó con mucho hermetismo, siempre había pronóstico reservado.

“Él es muy activo, no le gustaba estar acostado y tenía que estarle pidiendo que se acostara, que descansara, que hiciera caso”, explicó.

Ricardo recibió la visita de su papá José Antonio y su pequeña Antonella en el juego del jueves. Cortesía.

Pega con su princesa

Brenda comentó que Ricardo es un poco reservado en cuanto a sus emociones y trataba de disimular el dolo, pero a ella no la podía engañar.

“Yo notaba cuando se sentía mal y lo mandaba a descansar, a que estuviera reposando y pasara el tiempo con Antonella (hija de ambos, de 5 años) y también trataba de no preguntarle mucho para no presionarlo.

“Como soy periodista muchas personas me pasaban preguntando sobre la condición de él, me tenían bombardeada, pero nosotros no sabíamos nada”, dijo.

El defensor se dio cuenta de que jugaría media hora antes de que iniciara el partido.

“Le pregunté el jueves en la mañana y él no sabía. Yo me di cuenta cuando iba para el estadio, porque vi las alineaciones y me dijo que se sintió bien todo el partido, que por ratos le dolía la espalda, pero no siente el mismo dolor que al inicio”, expresó.

Para el jugador, una de las cosas más difíciles era el no poder alzar a su pequeña Antonella.

“Antonella es demasiado pega con el papá, pasa encima de él y por su edad le costaba entender por qué no la podía alzar. Poco a poco le fui explicando, su papá la chinea mucho y ahora disfruta más el fútbol y le gusta ir al estadio, entonces estamos viviendo esa etapa tan bonita.

“Ya hace preguntas sobre distintas cosas del fútbol, si el papá se cae se asusta y quiere saber qué le pasó y ya se sabe las canciones de Saprissa. Yo le pido a Dios que seamos campeones para disfrutarlo desde el estadio, me hacía falta ir es un ambiente diferente” manifestó.