Esta es la primera aparición de Alejandro Bran en redes desde el incidente en el que le balearon el carro

Alejandro Bran, quien ya no es jugador de Alajuelense, se había desaparecido de las redes sociales desde finales de mayo, cuando se confirmó que le balearon el carro en Montes de Oca.

Este miércoles, la LDA confirmó que llegó a un arreglo con el volante, pero mientras se definía su salida, Bran no perdía el tiempo y entrenaba al lado de algunos amigos.

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Alejandro Bran reapareció en redes sociales tras el incidente que protagonizó en mayo. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell. /Foto: Instagram Joel Campbell.)

No deja de trabajar

Una imagen que compartió su excompañero Joel Campbell en Instagram mostró a Alejandro junto a Francisco Calvo y Yeltsin Tejeda, en una de las canchas del proyecto Twelve, propiedad del exdelantero del Arsenal.

El futbolista fue separado de Alajuelense a finales de mayo y también quedó fuera de la concentración de la Selección Nacional, previo a los duelos contra Colombia e Inglaterra, correspondientes a la fecha FIFA de junio.