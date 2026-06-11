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Esta es la primera aparición de Alejandro Bran en redes desde el incidente en el que le balearon el carro

Alajuelense comunicó el miércoles en la noche que Alejandro Bran ya no forma parte del equipo rojinegro

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alejandro Bran, quien ya no es jugador de Alajuelense, se había desaparecido de las redes sociales desde finales de mayo, cuando se confirmó que le balearon el carro en Montes de Oca.

Este miércoles, la LDA confirmó que llegó a un arreglo con el volante, pero mientras se definía su salida, Bran no perdía el tiempo y entrenaba al lado de algunos amigos.

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Alejandro Bran
Alejandro Bran reapareció en redes sociales tras el incidente que protagonizó en mayo. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell. /Foto: Instagram Joel Campbell.)

No deja de trabajar

Una imagen que compartió su excompañero Joel Campbell en Instagram mostró a Alejandro junto a Francisco Calvo y Yeltsin Tejeda, en una de las canchas del proyecto Twelve, propiedad del exdelantero del Arsenal.

El futbolista fue separado de Alajuelense a finales de mayo y también quedó fuera de la concentración de la Selección Nacional, previo a los duelos contra Colombia e Inglaterra, correspondientes a la fecha FIFA de junio.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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