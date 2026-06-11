Alajuelense finalmente acabó con la novela de Alejandro Bran

Alajuelense informó que Alejandro Bran ya no forma parte del club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense confirmó este miércoles que finalmente llegó a un acuerdo con el futbolista Alejandro Bran por lo que anunció su salida del club.

Los manudos confirmaron mediante su chat de prensa en WhatsApp el adiós al jugador.

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“LDA informa que el jugador Alejandro Bran ya no forma parte de la institución. Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”, dijeron únicamente.

Los erizos estaban buscando la manera de cómo finiquitar el contrato de año y medio que le restaba al volante con el club tras varios escándalos de indisciplina del jugador.

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