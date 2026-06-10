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Las últimas novedades sobre Alejandro Bran y su vínculo con Alajuelense

Alejandro Bran fue separado del primer equipo de Alajuelense a finales de mayo, debido a actos de indisciplina

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense avanza para llegar a un acuerdo con el volante Alejandro Bran.

Este miércoles, el periodista Kevin Jiménez informó que el equipo había logrado un finiquito con el futbolista y que sería agente libre.

Además, en horas de la mañana, la LDA confirmó que el delantero Kenneth Vargas no seguirá defendiendo los colores rojinegros para la próxima temporada.

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Alajuelense vs. PZ
Alajuelense sigue negociando con Alejandro Bran su salida del club. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que dice la LDA

Una fuente cercana a Alajuelense confirmó que el acuerdo con el jugador está casi listo.

Además, aclaró que Bran no amenazó al equipo manudo por no dejarlo entrenar con el equipo.

“Lo que sí es cierto es que no hubo amenazas de demanda, el jugador no podía entrenar con el grupo y por eso se le mandó un plan de entrenamiento aparte.

“La salida se venía negociando desde hace días”, confirmó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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