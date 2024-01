Esta es la fuerte sanción que recibió Jewison Bennette por agredir a un aficionado del Saprissa

Jewison Bennette verá los próximos partidos del Herediano desde la graderia. (Jose Cordero)

El Deportivo Saprissa no solo fue el único equipo que recibió fuertes sanciones por el juego de vuelta en la final del Apertura 2023, también el asistente técnico del Club Sport Herediano Jewison Bennette salió multado por agredir a un aficionado morado.

El que en ese momento era la mano derecha de Breansse Camacho, lo castigaron con ocho partidos y una multa de 275.000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 40 inciso 2° del reglamento.

Bennette tras finalizado el partido, en el momento que se dirigía al camerino pateó a un aficionado del Saprissa que iba grabando la reacción de Jafet Soto tras perder la serie contra los morados.

Un día después del hecho, el asistente del Team habló con La Teja y dio su versión de los hechos.

“Fue algo mal visto, en el sentido que el equipo ni siquiera había salido de la cancha, los aficionados ingresaron al terreno de juego. Primero varias personas me golpearon y empujaron, otro vino insultando, uno no sabe a qué vienen, esperar que te peguen primero u otra situación así, cuando te invaden tu espacio de trabajo, desde ahí se incurre en un problema.

“A ellos se les indicó que cuando el árbitro pitó el final del juego no podían invadir el terreno de juego hasta que ellos les indicaran y siempre se dio, desde ahí empezó la situación”, respondió Bennette por una llamada de WhatsApp.

El aficionado morado también había conversado con el periódico y expresó su parte de la historia.

“Eso no se vio en el video, porque solo enfocaron el molote de gente, pero no sé porqué ese muchacho (Jewison Bennette) hizo eso, primero nunca me metí con él, al que estaba grabando era a Jafet y me pegó de la nada”, indicó.