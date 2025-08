Estadios ticos han mejorado en seguridad, pero Bomberos detalló cuál es el punto que todavía es un peligro

El Cuerpo de Bomberos detalló que los clubes están haciendo importantes esfuerzos para que los estadios sean seguros. Jorge Navarro / Foto con carácter ilustrativo. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Aunque la mayoría de estadios del país han presentado planes para mejorar su seguridad, todavía hay cosas por hacer, sobre todo en temas como salidas de emergencia, con el fin de que estos espacios sean 100% seguros para los aficionados.

Así lo confirmó Rolando Leiva, del departamento de Ingeniería de Bomberos. Si bien no mencionó estadios en particular, sí destacó ejemplos de cómo estos lugares pueden ser seguros, luego de que hace 3 años, el país entrara en un debate por la aplicación de la normativa internacional llamada NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios, por sus siglas en inglés).

LEA MÁS: Ministerio de Salud recibió denuncias e inspeccionará los estadios de Alajuela y Puntarenas

Poco a poco

- ¿Cuál es la situación de los estadios y el desarrollo de sus planes remediales?

Desde hace tiempo los estadios vienen ejecutando planes remediales, porque algunos son muy antiguos, así que hay que hacer mejoras de carácter estructural y otras de procedimientos y formas de de trabajar.

Nosotros le damos la libertad a los clubes de que ellos presenten los planes y establezcan sus tiempos. Salud los revisa y les dice si los plazos son razonables y ahí van poco a poco trabajando lo que propusieron.

LEA MÁS: Esto dice el presidente del Cartaginés sobre el informe del estadio “Fello” Meza

A veces hasta hacen cambios al plan, de acuerdo a las circunstancias. A veces nos dicen que están atrasados con un tema y quizás van a necesitar un par de meses más y hacen la solicitud al Ministerio de Salud.

Rolando Leiva, de Ingeniería de Bomberos destacó el esfuerzo de los clubes por mejorar las condiciones de los estadios. Foto tomada de Facebook Cuerpo de Bomberos. (Melissa Fernandez Silva/Foto tomada de Facebook Cuerpo de Bomberos.)

Lo que nosotros vemos muy positivo es ese cambio de actitud en los administradores de estadios, porque al inicio veían que cumplir la normativa era imposible y ya se vio que no es así, ocupa trabajo, hacer diseños, contratar personal externo, pero poco a poco se ve el avance.

Hay clubes que avanzan más rápido, otros están un poquito todavía más rezagados en la etapa apenas de planos y diseños.

- ¿A qué se refiere con cambios estructurales y de procedimientos?

Lo constructivo se refiere, por ejemplo, a que en un estadio se tiene que construir una escalera, o si existe hacerla más ancha, o demoler parte de una pared para hacer un pasillo más ancho. Es lo más invasivo, en lo que se ocupa más presupuesto, tiempo, planificación.

LEA MÁS: ¿Se está cayendo? Informe revela importantes deficiencias estructurales en estadio Lito Pérez

Cuando nos referimos a cambios de procedimiento, quiere decir que es algo más sencillo, como por ejemplo, remover materiales debajo de las graderías.

- A nivel general, ¿cómo están las instalaciones eléctricas de los estadios?

El sistema eléctrico siempre tiene que estar dentro de los planes y no es algo antojadizo, cada institución nos debe decir cómo mantener el sistema eléctrico en óptimas condiciones.

Para Bomberos, uno de los temas más importantes tiene que ver con las salidas de los estadios al exterior. Rafael Pacheco / Foto con carácter ilustrativo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, se ven otros temas como escaleras, salidas, gas licuado de petróleo, almacenamiento de materiales, extintores. Cada club en sus planes indican cómo van a ir saliendo de los pendientes y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Cuerpo de Bomberos detallan los puntos en sus normativas.

- ¿Cuál es el tema más crítico que han tenido que atender en los estadios nacionales?

Es lo que nosotros conocemos como la capacidad de salida, que las personas que están en el estadio logren salir en un tiempo razonable al exterior.

LEA MÁS: Ministerio de Salud inspeccionó estadios ticos y encontró serias fallas en dos de ellos

Y no sólo es el punto más crítico porque es lo que pone más en riesgo la vida de las personas, sino porque también es lo que podría complicarse más en cuanto a diseños.

Ya esto involucra un tema más arquitectónico, quitar espacios en una gradería para ampliar una escalera, ampliar un pasillo y sabemos que hay una afectación, entonces pensamos que este es el tema medular, que la gente pueda evacuar de manera rápida y segura un edificio.

Otro de los temas polémicos en cuanto a estadios es el del aforo. A veces, Salud condiciona la cantidad de personas que pueden ingresar al estadio, dependiendo de las condiciones del lugar y conforme se vayan mejorando las condiciones del estadio, se puede ampliar el aforo y así se ha hecho con el paso del tiempo.

Bomberos reveló que poco a poco los clubes van mejorando las condiciones de sus estadios. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Los estadios en Costa Rica son seguros?

Lo voy a decir en estos términos, los estadios han presentado, la gran mayoría, sus planes para ir mejorando.

No todos han avanzado al mismo ritmo, pero cada mejora suma, al final, la seguridad es un tema integral, porque yo no puedo decir que solo una cosa va a hacer que un estadio sea seguro. La idea es que cada cosa le va sumando una probabilidad que una emergencia no suceda. Todos han ido mejorando sus condiciones, pero los planes tienen que ejecutarse.

LEA MÁS: ¿Alajuelense, Saprissa y Puntarenas cumplieron con lo que les pidió Bomberos y Salud?

El plan en el papel no me va a salvar, cada institución, sean estadios u otros lugares deben poner en práctica sus planes y por lo menos hay una buena intención.