Estados Unidos sumó nueva derrota al mando de Mauricio Pochettino y las dudas aumentan

Estados Unidos, uno de los gigantes de la Concacaf, y clasificado al Mundial por ser uno de los países sede, volvió a perder en un partido amistoso, jugando como local.

Al argentino Mauricio Pochettino no le está yendo bien con Estados Unidos. (AFP/AFP)

La selección de Corea del Sur le dio un correctivo al equipo de las barras y las estrellas y lo derrotó 2 a 0.

El proyecto del entrenador argentino Mauricio Pochettino al frente de Estados Unidos sigue dejando dudas, es la sétima derrota en 17 partidos que lleva dirigidos.

Christian Pulisic, quien regresó a la selección gringa tras ausentarse de la Copa Oro de la Concacaf en junio y julio, disputó los 90 minutos y no tuvo mayores oportunidades de gol.

El martes, Estados Unidos se medirá en otro amistoso a Japón, en el estadio Lower.com Field, en Columbus, Ohio.

Son Heung-min, al minuto 18, abrió el marcador en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey, y llegó a 52 anotaciones con la selección.

Su gol fue celebrado efusivamente por los miles de aficionados surcoreanos que colmaron las gradas del reducto, casa del New York Red Bulls de la MLS.

Corea del Sur anotó el 2-0 final a dos minutos de la conclusión del primer tiempo, tras una estupenda jugada colectiva que terminó con una brillante definición de Lee Dong-gyeong.