Cristiano Ronaldo, cerca de romper récord de Carlos “Pescadito” Ruiz en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles, y este sábado marcó un doblete en la goleada que Portugal le propinó a Armenia, 5 a 0, en condición de visitante.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles ante Armenia. (AFP/AFP )

El Bicho anotó a los minutos 21 y 46 y acecha un récord en manos del goleador guatemalteco, Carlos el “Pescadito” Ruiz.

Los otros goles de Portugal fueron de João Félix, al 10 y al 61, y de João Cancelo al 32.

Con esos dos goles, Cristiano Ronaldo llegó a 38 anotaciones en eliminatorias mundialistas y quedó uno por debajo del Pescadito Ruiz, el máximo anotador en la historia de estas competiciones.

LEA MÁS: Cristiano Ronaldo anota el mejor gol de tiro libre de todos los tiempos

Con solo que el Bicho anote el martes entrante, en la visita a Hungría, ya se convertirá en el máximo goleador de las eliminatorias, empatado con el chapín.

El tercer lugar en ese apartado es el argentino Lio Messi, quien también anotó un doblete el jueves, en la goleada argentina sobre Venezuela. La Pulga llegó a 36 goles.

Ruiz marcó 39 goles en eliminatoria, de esos, ocho fueron a Costa Rica, su cliente favorito.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia a punta de goles. (AFP/AFP)

Insaciable

Con el doblete del día de hoy en la ronda clasificatoria al Mundial 2026, Cristiano Ronaldo ya alcanzó los 942 goles oficiales en su carrera profesional.

O sea, le faltan 58 goles para llegar a los mil. Muchos aseguran que el portugués no se va a retirar hasta no alcanzar el milenio.

LEA MÁS: El desayuno mágico de Cristiano Ronaldo tiene algo que a los ticos nos encanta

“Mil, dos mil, muchos más, espero todavía marcar muchos más, me preparo para eso”, dijo CR7 después de abandonar la cancha en declaraciones que recoge el sitio elespectador.com.

Carlos Pescadito Ruiz, goleador de Guatemala, podría ser alcanzado el martes por Cristiano Ronaldo. (Orlando Sierra/Orlando Sierra)

Ronaldo metió dos, pero al minuto 56 fue sustituido por el delantero del Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Félix, que acabó en gol de un taconazo.

Con el estado de forma que muestra Ronaldo, es probable que, si Portugal clasifica al Mundial, el Bicho esté para intentar ganar el título mundial, uno del cual aún no puede presumir.

LEA MÁS: (Video) Cristiano Ronaldo castiga a equipo de ticos con triplete

Para eso, Portugal debe ganar el grupo F, en el que, además de Armenia, están Hungría e Irlanda. No parece un grupo complicado para los lusos.

En todo caso, los que se ubiquen en el segundo lugar (son doce grupos) tendrán la posibilidad de jugar el repechaje europeo que dará más plazas.

La eliminatoria europea cuenta con seis grupos de cuatro equipos, que iniciaron acción este fin de semana, y seis grupos de cinco, que ya van por la jornada cuatro (algunas selecciones tienen tres partidos y otras cuatro).

Los resultados que se dieron este sábado en la eliminatoria europea fueron: Letonia 0 - Serbia 1, Inglaterra 2 - Andorra 0, Armenia 0 - Portugal 5, Irlanda 2 - Hungría 2, Austria 1 - Chipre 0 y San Marino 0 - Bosnia y Herzegovina 6.