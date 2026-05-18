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¿Estará Neymar en el Mundial? Carlo Ancelotti revela la lista de convocados de Brasil

Carlo Ancelotti reveló la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

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Por Ricardo Silesky

Una de las mayores incógnitas de cara al Mundial 2026 era saber si Neymar iba a ser convocado o no con la selección de Brasil.

PR - CURITIBA - 13/05/2026 - COPA DE BRASIL 2026, CORITIBA vs. SANTOS - Neymar Jr., jugador del Santos, durante un partido contra Coritiba en el estadio Couto Pereira por la Copa de Brasil 2026. Foto: Luis Garcia/AGIF (Foto de Luis Garcia / AGIF vía AFP).
Neymar sí estará en el Mundial. (LUIS GARCIA/AGIF via AFP)

Pues le tenemos buenas noticias a los aficionados del talentoso jugador, ya que Carlo Ancelotti sí lo incluyó en su convocatoria, la cual reveló este lunes.

“Ancelotti es el entrenador y él es quien va a definir si merezco estar o no”, había dicho a la prensa el delantero, de 34 años, el pasado domingo.

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De este modo, Ney jugará su cuarto Mundial con la Canarinha y probablemente será el último. Su nombre fue la gran novedad en la lista de convocados anunciada este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti, en la que también figuran estrellas como Vinícius Júnior o Raphinha.

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Tras meses de debate en torno a la exestrella del Barcelona y París Saint-Germain, es la primera vez que Ancelotti cita en sus convocatorias al delantero, máximo anotador histórico de Brasil, con 79 goles.

Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

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Ricardo Silesky

Ricardo Silesky

Editor responsable de la sección de deportes de La Teja. Bachiller en Periodismo de la Universidad San Judas Tadeo y bachiller en Filosofía de la Universidad Católica. Con experiencia en manejo de redes sociales y elaboración de notas de nacionales, deportes e internacionales. Labora en Grupo Nación desde el 2013.

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