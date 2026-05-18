Neymar vive un domingo de llanto y caos con Santos antes de la convocatoria mundialista de Brasil

A horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026, un error arbitral al marcar un cambio sacó este domingo de la cancha a Neymar, entre airadas protestas del astro y el Santos, que perdió 3-0 en casa ante el Coritiba en la fecha 16 del Brasileirão.

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunciará este lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con Neymar como la gran interrogante.

Por más que Neymar reclamó, el cambio ya estaba hecho. (NELSON ALMEIDA/AFP)

“Ancelotti es el entrenador y él es quien va a definir si merezco estar o no”, dijo a la prensa el delantero, de 34 años, tras el caótico partido.

“Mi sueño es estar en la Copa del Mundo. Trabajé para eso. Quiero estar allá, pero si no estuviese, soy un hincha más y voy a apoyar a Brasil”, agregó Neymar, quien tuvo un domingo de emociones a flor de piel.

En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto cuando escuchó emocionado el himno brasileño antes del inicio del partido, formado entre los titulares.

Su polémica salida ocurrió en el minuto 65, ya con el marcador 3-0 a favor del Coritiba por goles de Breno en el 5′ y el 20′ y Josué, de penal, en el 39′.

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Con un resultado que deja a Santos nuevamente al borde del descenso, a falta de completarse la jornada, el técnico Cuca decidió dar entrada al hijo del exinternacional brasileño Robinho, Robinho Jr.

El cuarto árbitro levantó el cartel indicando el cambio, con el 10 de Neymar y el 7 de Robinho Jr, pero Cuca había solicitado la salida del número 31, Gonzalo Escobar, según los reclamos santistas.

Mientras tanto, el atacante estaba fuera del campo recibiendo atención médica.

Neymar lloró al escuchar el himno de Brasil. (BRUNO ESCOLASTICO SOUSA SILVA/NurPhoto via AFP)

Aunque Neymar reclamó con dureza a los árbitros y mostró ante las cámaras de TV un papel manuscrito que mostraba que el entrenador había pedido la salida de Escobar, con el dorsal 31, Robinho ya había entrado y no se podía echar atrás la sustitución.

Máximo anotador histórico del Scratch, con 79 goles, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain aún no ha sido convocado en el ciclo de Ancelotti.

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Lastrado por recurrentes lesiones, jugó el último de sus 128 encuentros con los pentacampeones mundiales en octubre de 2023.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.