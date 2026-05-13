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Gianni Infantino promete que todo está listo para el Mundial de Norteamérica

El presidente de la FIFA dio las cifras de la cantidad de gente que verá el torneo de fútbol más esperado

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Por AFP

“Estamos listos”, aseguró el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en un vídeo publicado este miércoles por la FIFA, a menos de un mes del arranque del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio - 19 de julio).

“Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo”, señaló el dirgente italo-suizo.

WASHINGTON, D. C. – 29 de enero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el 29 de enero de 2026 en Washington, D. C. Infantino promovió el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, y destacó los posibles beneficios para las ciudades anfitrionas y sus comunidades. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Gianni Infantino dice que el torneo busca unir al mundo. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

“Más de seis millones de aficionados en los estadios, decenas de millones alrededor de las 16 ciudades sede, en tres países magníficos, y 6.000 millones de personas desde sus casas verán los partidos. Prepárense, nosotros lo estamos”, continuó.

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“Lo que queremos es unir al mundo, nuestro mundo lo necesita”, afirmó también.

“Estamos trabajando en la ceremonia de apertura, en la que celebraremos el fútbol pero también la música. Contamos con artistas excepcionales que actuarán en México, Canadá y Estados Unidos para que el fútbol y la música unan al mundo”, añadió.

Por primera vez en la historia de esta competición, la Copa del Mundo comenzará con tres ceremonias de apertura previas a los primeros partidos de las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

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A un mes del saque inicial, este torneo fuera de lo común conoce ya su ración de polémicas: desde el rompecabezas diplomático en torno a la participación de Irán tras la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, hasta la política antiinmigración de Donald Trump, pasando por los precios considerados exorbitantes de las entradas para los partidos y las temperaturas extremas que se esperan.

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AFP

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