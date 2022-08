Estas son las razones por las que renovó Luis Fernando Suárez con la selección

El técnico Luis Fernando Suárez seguirá al mando de la selección nacional hasta el 2026. John Durán. (JOHN DURAN)

El técnico Luis Fernando Suárez se quedará a cargo de la selección nacional hasta el 2026, agradecido con el pueblo de Costa Rica y deseoso de poder llevar un proceso satisfactorio hacia la próxima Copa del Mundo.

Su ligamen se vence una vez que finalice el camino hacia el mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá dentro de 4 años.

Luis Fernando Suárez hizo una especial invitación

La firma ampliación del contrato del colombiano se realizó este lunes y aunque la platica fue un factor importante para seguir vinculado al fútbol tico, el querer recompensarle a la gente lo motivó a seguir en Tiquicia.

“Hay un montón de factores que lo llevan a uno a seguir en una selección. Lógicamente yo no puedo negar que uno es el económico, pero no es el más importante, cuando tomo la decisión de quedarme acá, de verdad en lo que menos pienso es en la cantidad de dinero que voy a ganar.

“Hay un incremento, pero lo más importante es todo lo demás, todo lo que alrededor se dio para decidir seguir aquí. Hay un montón de cosas que me llevaron a tomar la determinación que son emocionales y no materiales”, manifestó el técnico.

Con Suárez renovaron John Jairo Bodmer (asistente), Iván Niño (preparador físico) y Felipe Camacho (motivador).

También confirmó que el asistente Rónald “la Bala” Gómez sigue en el equipo de trabajo.

Suárez llegó al país a mediados del año anterior. John Durán. (JOHN DURAN)

Un día especial

Suárez llegó al país a finales de junio del año pasado, con la misión de llevar a Costa Rica al Mundial de Catar 2022 y luego de disputar un repechaje contra Nueva Zelanda, el 14 de junio anterior, consiguió el ansiado boleto a la máxima fiesta mundialista.

Este lunes, la actividad inició a las 12:30 p.m. en punto. El entrenador llegó relajado y se mostró feliz en buena parte de la conferencia de prensa.

“Es un día muy especial para mí, lo quería vivir, lo estoy gozando, lo estoy disfrutando, es un momento importante en lo que es mi carrera como entrenador de fútbol, me llena de mucha satisfacción.

“Yo creo que tiene que ver básicamente lo que se dio y por lo cual se pudo conseguir nuevamente una posibilidad de trabajar acá, tengo que buscar a la gente que hizo algo por mí. Tengo que agradecer lógicamente y mucho a todo el pueblo de Costa Rica, porque hubo momentos complicados, difíciles y sentía cada vez que estaba por ahí en la calle, que todo el mundo quería que se lograra la clasificación y ese es mi agradecimiento eterno a todo el pueblo de Costa Rica, a todo el país”, comentó.

El cierre de la eliminatoria mundialista fue soñado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El primero. — Luis Fernando Suárez es el primer entrenador que dirigirá a la selección, con contrato en mano para el proceso eliminatorio venidero. Bora Milutinovic (1990), Alexandre Guimaraes (2002 y 2006), Jorge Luis Pinto (2014) y Óscar Ramírez (2018) no continuaron en sus cargos tras los mundiales en los que dirigieron.

Suárez dio otra razón por la que desea continuar como entrenador de la Sele.

“Además, esto lo hago por el presidente (Rodolfo Villalobos), con mucho respeto, fue conmigo una persona que siempre me apoyó, una persona valiente y tenía que responder con la misma valentía con la que él actuó cuando tomó decisiones y me apoyó en todo lo que me tenía que apoyar. Lo hago porque hay una persona que es un gran dirigente, en la cual se puede confiar”, destacó.

Suárez continuó su mensaje recalcando que la renovación no fue un sacrificio, sino que se siente bien, porque seguirá en un país en el que “vale la pena vivir”.

“Esperemos que estos cuatro años sean fructíferos, saquemos buenos resultados siempre, no solo de clasificaciones, sino que la propuesta de recambio generacional sea prontamente”, sentenció.

Luis Fernando Suárez habló de la situación de Manfred Ugalde Luis Fernando Suárez habló de la situación de Manfred Ugalde

Pregunta incómoda

Pero como no todas son maduras, al técnico cafetero le llegó una pregunta que le cambió el semblante. Ante la interrogante, el entrenador se mostró más serio y hasta le cambió el color del rostro.

¿Estaría anuente a conversar con Manfred Ugalde?, le preguntó un periodista.

En el caso del jugador Ugalde, él renunció, por el momento no tengo ninguna situación diferente, él no quiere estar en la selección.

“Lógicamente yo tengo que respetar ese deseo, el deseo de estar o no estar”, fue la respuesta del colombiano.