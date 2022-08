Luis Fernando Suárez hizo una especial invitación

La selección sub-20 femenina debutará este miércoles ante Australia, a las 8 p.m. en el estadio Nacional. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol)

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez invitó a la afición a apoyar a la Selección Femenina sub-20, que debutará el miércoles en el mundial que se llevará a cabo en el país.

Este lunes, en la conferencia de prensa en donde se dio a conocer su renovación con la mayor masculina, Suárez destacó el trabajo de las muchachas y lo empunchadas que están por jugar la Copa del Mundo, que se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto.

“He visto entrenar a estas chicas, yo vi entrenar a la Selección Mayor que clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y he visto muchos entrenamientos y de verdad que me siento muy orgulloso, me siento feliz”.

“Aparte de que también me enseñan un montón de cosas, porque incluso se entrenan más que los hombres, le ponen muchísimas más ganas y uno las ve en cada entrenamiento buscando de alguna manera que las cosas salgan bien y yo creo que merece la pena que las respalde el pueblo”, destacó el entrenador colombiano.

El técnico Luis Fernando Suárez invitó a los aficionados a apoyar a la selección femenina sub-20. John Durán.

El técnico cafetero no se quedó ahí y destacó otras cualidades acerca de las jugadoras.

“Van a entregarlo todo. La mujer tiene una característica muy especial, son honestas, son directas. Yo creo que el respaldarlas y el reconocerles todo lo que hacen en un mundo o en una situación que para ellas es bastante nueva, bien vale la pena hacerlo”, expresó.