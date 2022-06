Luis Fernando Suárez nos contó a qué le teme, qué lo hace llorar y quién lo tiene enamorado (video)

Luis Fernando Suárez es un amante de la lectura, siempre lo acompaña un libro. (JOHN DURAN)

Amante de su familia, apasionado por los libros y una persona con muchos temores, especialmente a la muerte.

Así es Luis Fernando Suárez, el técnico de la selección nacional, quien fuera de las cancha dice disfrutar de un buen café por la mañana, le gusta escuchar boleros y confesó que llora cada vez que ve a un niño con necesidades.

El entrenador colombiano, de 62 años, se confesó con La Teja y hasta nos dijo quién le roba los suspiros en este momento.

Durante la eliminatoria, el técnico sudamericano calzó unas Converse rojas, como cábala y para identificarse con el grupo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Abuelo feliz

- A veces la gente tiene la impresión de que tiene cara de bravo. ¿La percepción cambia cuando ya lo conocen?

Yo espero que cambie, es una situación en la cual no puedo, si la quisiera cambiar la cambiaba, pero no la puedo cambiar. Es bien difícil, pero eso es un karma complicado, porque de pronto la primera impresión que uno puede generar no es la mejor, entonces la gente puede llevarse una impresión que no esté cercana a la verdad.

- ¿Vive con alguien en Costa Rica?

Toda mi familia vive en Colombia, acá vivo solo.

- ¿Viven en Medellín?

Sí, señora.

El entrenador está como loco por su nieto, Cristóbal, un bebé de dos añitos. Cortesía.

- ¿Quiénes viven allá?

Mi esposa, Marina, y tres varones, ya están grandes.

El mayor, Andrés Felipe, tiene 38 años; el de la mitad, Jaime Alberto, tiene 36 y el niño (menor), Daniel Alejandro tiene 30.

Y tengo un nieto que se llama Cristóbal. Es un niño que tiene apenas dos años y hoy es la luz de mis ojos.

- ¿Se considera un abuelo alcahueta?

Sí, pero la cuestión es que yo creo que también con mis hijos fui muy abuelo, porque a mis hijos siempre les decía que sí a todo. Así que alcahueta siempre lo he sido, con los hijos y mucho más con el nieto.

- ¿Su familia lo ha acompañado en la eliminatoria?

Sí, han venido de visita. Pronto tengo que ir a Colombia porque el mayor se casa, voy a llevarlo al infierno (risas) y después regreso.

Luis Fernando Suárez fue presentado como técnico de la Tricolor en junio del año anterior. Alonso Tenorio. (alonso tenorio)

Aplicado. — Además de ser entrenador, Suárez tiene formación en contabilidad y en el 2008 obtuvo una maestría en negocios y administración de fútbol en el instituto Johan Cruyff for Sport Studies.

Detrás de las tenis rojas

- ¿Le gusta el café? ¿Cómo se lo toma?

Sí, claro, me gusta negro y sin azúcar. Fuerte.

- ¿Cuántas tacitas se toma al día?

Casi siempre tomo en la mañana, me tomo por ahí cinco o seis, después del mediodía no tomo café, no porque no duerma, sino porque ya me sabe distinto. El café de la mañana me sabe bien, ya luego no.

Compro el café en grano, tengo un molino para procesarlo, pero tengo una cafetera normal. Es lindo eso del café, esa industria, pero llego y hago un café común y corriente.

- ¿Por qué usaba tenis Converse rojas durante la eliminatoria?

Eso representa varias cosas, hace 4 o 5 años tuve una pequeña lesión en la pierna, tenía que usar un aparato que se llamaba ortesis y lógicamente tenía que usar unos zapatos que tuvieran bota para que no se viera el aparato. Y en eso conseguí unas Converse negras, ya que estaba en un equipo en el que mi indumentaria, mis busos eran negros y entonces hacían juego.

Las empecé a usar y me gustaron, después los que estamos en el fútbol tenemos cábalas y esas cuestiones y siempre considero que uno debe uniformarse con el equipo en el que está y el rojo lo escogí porque básicamente es el color que Costa Rica usa la mayoría de las veces.

Quería también mostrar que estaba con el equipo, es la sumatoria de ellos. Me gustan las Converse porque me ayudaron en cierto momento, por cábala y por cierta integración con el equipo.

- ¿ Cuántos pares tiene?

Solo tengo un par.

- ¿Las llevará al Mundial?

Claro que sí.

El técnico cara de bravo, pero conversar con él es muy ameno. (Rafael Pacheco Granados)

“No me quiero morir”

- ¿A qué le tiene miedo?

A un montón de cosas, en ese momento hacer una lista es medio complicado.

(Piensa un poco) Todavía le tengo temor a la muerte, no me quiero morir, puede ser eso.

- ¿Qué lo hace llorar?

Las carencias de un niño, por ejemplo. La pobreza, la injusticia que en determinado momento se da y que eso afecte la salud, las carencias que puede tener algún niño y verlo me hace llorar.

- ¿Cuál es su comida favorita?

Como he estado fuera de mi país muchísimo tiempo, siempre busco algunos sitios que me llenen el gusto.

Tengo un gusto por determinadas comidas. Busco un restaurante japonés para comer sushi, uno argentino para comer la carne argentina, que me encanta; busco un restaurante peruano porque me encanta, la mejor comida es la peruana.

También busco un restaurante italiano, que sea bueno para comer pastas y casi nunca busco el restaurante colombiano, el mexicano también, tuve la fortuna de vivir un tiempo en Sinaloa y me gusta.

Keylor Navas destacó la calidad de persona que es Luis Fernando Suárez. (Facebook)

“Yo creo que soy buen entrenador y básicamente eso es porque estudié”. Luis Fernando Suárez, técnico selección nacional. — Luis Fernando Suárez, técnico selección nacional.

- De la comida típica de Costa Rica, ¿qué es lo que más le gusta?

El gallo pinto es muy rico y muy parecido a la comida de Colombia.

- Prefiere una bandeja paisa o un pinto con todo?

La bandeja paisa, pero hecha en Colombia, es diferente.

- ¿Le gusta bailar?

Eso fue un apartado que lo hacía con mi pareja, pero no es mi mayor fortaleza.

- ¿Ha podido pasear en el país?

Conozco muy pocos lugares, he ido al volcán Poás, a las cataratas de La Paz, muy lindo; he ido a algunos sitios en donde hay fincas cafeteras, para conocer cómo trabajan las fincas.

Básicamente he estado trabajando en la selección.

- ¿Qué no puede faltar en la maleta de Luis Fernando Suárez?

Un libro.

- ¿Cuál está leyendo en este momento?

La gran burbuja del fútbol. Apenas lo empecé a leer, es un español que habla sobre cómo ha cambiado el fútbol, antes era una situación que era muy del barrio y cómo se ha dimensionado.

En determinado momento habla de los clubes grandes, de la diferencia que existe entre lo que entraba (ganancias) eran por las entradas al estadio, ahora, lo que entra es por los derechos comerciales, la televisión, seguramente va a ser un libro crítico, habla de la gran burbuja que de repente pueda estallar.

- ¿Sobre qué otros temas le gusta leer?

Muchas cosas, leo novelas, pero dentro de lo que más me he metido últimamente son libros sobre el entrenamiento mental y no es solo entrenamiento mental para los jugadores, es para todos. Me gusta mucho esa parte de leer libros que pueda aplicarlos con los jugadores, cómo entrenar la tensión, cómo hacer para que ellos tomen buenas decisiones, hay un montón de situaciones.

Luis Fernando Suárez también es amante del café, eso sí solo lo toma por las mañanas. (JOHN DURAN)

- ¿Cuál es el regalo más preciado que tiene?

Creo que es mi nieto, he hablado mucho de él.

- ¿Se levanta tarde?

No, soy madrugador. Me levanto a las 4 de la mañana.

- ¿Se puede combinar la contabilidad y la administración con el fútbol?

No, pero sí se puede combinar el estudio con el fútbol. Yo creo que soy buen entrenador y básicamente eso es porque estudié y cuando algunas veces algún padre me pide un consejo para un niño, yo siempre les digo que si quieren ser buenos futbolistas deben estudiar.

Lo primero que deben entrenar en la vida es la mente, el cerebro, la universidad me dio la oportunidad de abrir la mente, de poder tomar buenas decisiones.

62 años tiene Suárez.

- ¿Le gusta escuchar música?

Sí.

- ¿Cuál género le gusta más?

Depende del momento, a veces me gusta la música protesta, me gusta la salsa, o me gusta un buen bolero, pero son los momentos. Me gusta la canción que diga algo, que tenga algún sentido la palabra, o un sonido melodioso, últimamente no se da, entonces en eso estoy a la antigua.

Luis Fernando estuvo en el almuerzo que el presidente Rodrigo Chaves organizó a la selección nacional, el jueves anterior. José Cordero. (Jose Cordero)