Este es el castigo que recibió el portero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del Andorra Jesús Owono fue sancionado con 12 partidos de suspensión por su entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, que acabó causando su muerte, informó este viernes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El 2 de noviembre pasado, en un partido entre el Tenerife y el FC Andorra, Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la Segunda División impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, recordó este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los “hechos expresamente consignados en el acta arbitral”.

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Jesús Owono, guardameta del FC Andorra fue sancionado con 12 partidos, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Foto: AFP. (WALTER CUNHA/NurPhoto via AFP)

En la misma “se hace constar que el jugador fue expulsado por ‘impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa’”.

“La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción”, añadió la decisión del Comité de Competición.

Máxima pena

Owono fue sancionado con la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario.

Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre. Foto: AFP. (ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP)

Este artículo contempla un castigo de entre cuatro y doce partidos por “producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar”.

Tras la acción con el portero, De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció el martes 3 de noviembre, en horas de la mañana.