Deportes

Este es el castigo que recibió el portero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El 2 de noviembre, en un partido entre el Tenerife y el FC Andorra, Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la segunda división impactando con De Miguel

Por AFP

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

El portero del Andorra Jesús Owono fue sancionado con 12 partidos de suspensión por su entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, que acabó causando su muerte, informó este viernes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El 2 de noviembre pasado, en un partido entre el Tenerife y el FC Andorra, Owono salió a despejar un balón en el centro del campo durante un partido de la Segunda División impactando con De Miguel, quien tras el golpe fue evacuado a un hospital donde murió al día siguiente.

El Comité de Competición, órgano disciplinario de la RFEF, recordó este viernes que la valoración de la acción de Owono debe partir de los “hechos expresamente consignados en el acta arbitral”.

LEA MÁS: Carlos Castro revivió un episodio de terror tras la tragedia del futbolista español Jesús de Miguel

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, fue el protagonista en la muerte accidental de Jesús de Miguel. Aquí en un partido de octubre, previo a la tragedia.
Jesús Owono, guardameta del FC Andorra fue sancionado con 12 partidos, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Foto: AFP. (WALTER CUNHA/NurPhoto via AFP)

En la misma “se hace constar que el jugador fue expulsado por ‘impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa’”.

“La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción”, añadió la decisión del Comité de Competición.

Máxima pena

Owono fue sancionado con la máxima pena deportiva contemplada en el artículo 102 del código disciplinario.

Jesús de Miguel celebra un gol con el CD Tenerife, en setiembre de 2025. La trágica muerte del delantero causa conmoción en el mundo del fútbol.
Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre. Foto: AFP. (ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP)

Este artículo contempla un castigo de entre cuatro y doce partidos por “producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar”.

Tras la acción con el portero, De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció el martes 3 de noviembre, en horas de la mañana.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jesús OwonoJesús de Miguel AlamedaTenerife
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.