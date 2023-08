Este es el primer mensaje de Joshua Parra tras sufrir un accidente de tránsito en Guatemala

Joshua Parra actualmente es jugador del Deportivo Coatepeque en Guatemala. Foto: Facebook Deportivo Coatepeque.

El legionario costarricense Joshua Parra compartió un mensaje en sus redes sociales luego del accidente de tránsito que sufrió en Guatemala y que lo tiene internado en un hospital.

Parra escribió un pequeño texto en sus redes sociales, diciendo que está fuera de peligro y le agradeció al montón de personas que han estado atentos a su estado de salud.

“Me quiero disculpar con todos, no tuve la oportunidad de responderles, no es porque yo no quisiera, sino por estar en el hospital, las cosas están superbién, tuve miedo a que así no fueran las cosas, Dios los bendiga a todo porque sus oraciones fueron las que me ayudaron a estar muy bien, Dios los bendiga siempre!”, comentó el jugador.

Parra sufrió un accidente de tránsito el domingo en la noche, cuando salió a cenar con un compañero del Deportivo Coatepeque. En el regreso a su casa iban en moto y otro motociclista que estaba en estado de ebriedad los colisionó, el tico llevó la peor parte por un fuerte golpe en la cabeza, pero ya está fuera de peligro.