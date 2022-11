Este es el sentimiento que reina en la familia de Yeltsin Tejeda por verlo en un nuevo Mundial

El volante de la Selección Yeltsin Tejeda y su familia le agradecen a Dios por la oportunidad de jugar un nuevo Mundial. Cortesía.

En medio de la algarabía por la oportunidad de verlo jugar un nuevo Mundial, en la familia de Yeltsin Tejeda, volante de la Selección Nacional, predomina un sentimiento: el de agradecimiento.

La esposa del futbolista, Tamara Rojas, está que no cabe de la alegría al saber que su amado representará a Tiquicia en su tercera Copa del Mundo; sin embargo, reconoció que pasaron momentos de incertidumbre, cuando el mediocampista se lesionó su tobillo derecho, en setiembre pasado.

“Más que cualquier cosa, hay agradecimiento a Dios de que esté ahí, porque su lesión fue seria, en el sentido de que no sabíamos si estaría a tiempo. Y aquí destaco el enorme esfuerzo que hizo para recuperarse y aún así estaba la incertidumbre, porque no había jugado.

“El fin de semana pasado conversé con mi suegro, Ignacio, que vino desde Limón y hablábamos de eso. Hay mucha ilusión, la misma emoción como si fuera la primera vez. Cuando escuché el nombre en la lista lloré, porque la familia completa hizo una serie de esfuerzos para ayudarlo a recuperarse de su lesión”, comentó.

Yeltsin Tejeda: “nunca dudé de mí”

Rojas dice que el 15 de setiembre, cuando se lesionó en el juego ante el Real España, por la Liga Concacaf, se sintió mal de la angustia.

“Al verlo que intentaba caminar y no podía, verlo en la cancha sufriendo, me dieron ganas de vomitar, pero disimulaba porque estaba con mi hijo mayor, Daniel, y no quería que se asustara, pero por dentro decía: ‘Dios mío, no puede ser’.

“Él vino a la casa y entre los dos nos tratamos de animar, pero cuando le dijeron lo que tenía fue un baldazo de agua fría, porque entramos en razón de que se podía perder el Mundial; sin embargo, Yeltsin es un hombre de armas tomar y la tristeza le dura poco, porque ese mismo día comenzó a buscar opciones y a agendar citas y todo lo que necesitaba para recuperarse a tiempo”, afirmó.

Para la orgullosa esposa, el Mundial es la recompensa de todo el trabajo.

El volante se cuida mucho para evitar una recaída en su lesión. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“Él buscó lo mejor para estar listo y con el permiso de los doctores del equipo y de la Federación se sometió a terapias, cámaras hiperbáricas, un amigo le ayudaba a trasladarlo porque él maneja con la pierna derecha y al inicio no podía manejar y hasta hizo cambios en la alimentación.

“Gracias a su disciplina logró estar en la final y en la gran final y aún así había temor por una recaída, pero por dicha no le ha pasado nada. Desde que se concentró con la Selección me ha contado que se sigue vendando el tobillo y se cuida mucho para no lesionarse, estoy muy orgullosa de él”, manifestó.

Tristeza

En la familia la contentera es general, pero hay una personita a la que no le hace mucha gracia ver al volante tan lejos de Costa Rica.

Esa persona es su hija Giuliana, que tiene apenas 5 añitos y, por su corta edad, aún no entiende que por cuestiones de trabajo, su papá debe estar fuera del país.

“Ella es muy apegada al papá, pero no es muy fan del fútbol y sufre cuando él se va, los días se le hacen eternos. Ella desea que Yeltsin regrese pronto, pero nosotros los más grandes deseamos que se quede más tiempo, que avance todo lo que tenga que avanzar. Daniel tiene 15 años y está deseando que llegue el partido, se muere por verlo jugar.

El jugador (camisa 17) saca la garra en cada uno de los partidos. AFP. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

“Antes de los partidos oramos, pidiendo por él, deseando que Dios lo libre de alguna lesión”. — Tamara Rojas, esposa Yeltsin Tejeda.

“Todos los días nos comunicamos, él nos llama antes de ir o venir del colegio y con Giuliana ha sido difícil, porque ella es muy buena, pero en estos días se pone más chineada de la cuenta y ha estado rebelde, porque quiere llamar la atención del papá, es complicado” afirmó.

Tamara acompañó a su esposo en el Mundial de Rusia 2018, pero razones de peso la hicieron quedarse en el país para esta Copa del Mundo.

“Daniel está en los últimos exámenes y eso, junto a que la bebé cumple años el 7 de diciembre y se gradúa de la preparatoria, me hicieron quedarme acá, sentía que no podía dejarlos. Tomar la decisión fue muy difícil. Todavía siento ganas de llorar.

“Mis hijos me necesitan en estas semanas y tengo muchas personas que me ayudan, pero irme era crear toda una logística. Además, queremos hacer un paseo juntos, hace tiempo no lo hacemos, desde el 2018, y esperaremos a que regrese para irnos a pasear, ya sea dentro o fuera del país”, añadió.

Para el repechaje, la pequeña Giuliana le hizo un dibujo a su papá, donde imaginaba que metía un gol. Cortesía.

Enferma

Tamara recordó que el partido del repechaje lo vio sola, porque sus hijos estaban estudiando.

“Soy muy intensa cuando veo los partidos y no me gusta salir a un lugar donde no conozca a la gente. Para el repechaje me enfermé y tuve que hacer un alto, porque sentía que iba a dar al hospital, se me subió la presión, no podía comer, no podía dormir, pero ya viendo el partido es diferente.

“Giuliana es tan apegada a su papá que le pasa haciendo dibujos y para el repechaje le hizo uno a Yeltsin donde él se imagina que está haciendo un gol. Para el primer partido, unas amigas me invitaron a verlo fuera de la casa, pero no creo que acepte porque necesito verlo en confianza”, expreśo.

Rojas dijo que ya tienen las camisas listas para apoyar a Tejeda.

“Me da mucha ansiedad, grito, lloro, brinco en el sillón y por eso prefiero verlo con gente de confianza. Para el del domingo lo veremos acá en la casa con mis vecinos (vive en Tres Ríos), haremos un desayuno y para el de la 1 p.m. (contra Alemania) seguramente lo veré con la esposa de Celso (Laura Peralta) que tampoco viajó.