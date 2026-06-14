Este fue el mensaje de Aquiles Mata tras la derrota de su grupo en las elecciones de Alajuelense

Aquiles Mata, quien buscó volver a la directiva rojinegra con el grupo “Un nuevo capítulo”, dio un mensaje luego de la asamblea de asociados que el club celebró este sábado.

En la actividad, el grupo oficialista, encabezado por León Weinstok, se impuso con claridad, consolidando así la continuidad del proyecto que lidera la actual administración rojinegra, encabezada por Joseph Joseph.

Al final, el grupo de Weinstok obtuvo un 63 por ciento de apoyo (162 votos). El grupo “Un nuevo capítulo”, liderado por Raúl Pinto, tuvo el 24 por ciento de los votos (62) y “Grandeza Rojinegra”, encabezado por Nolan Zamora, sumó el 13 por ciento de los sufragios (36 votos).

Raúl Pinto y Aquiles Mata no pudieron volver a la directiva de Alajuelense. Foto: archivo. (Jose Rivera)

LEA MÁS: La curiosa historia que une a Alajuelense, Teletica y el nacimiento del apodo del León

Agradecimiento

Este fue el mensaje que dio el abogado:

“Darle un agradecimiento a todos los asociados de Alajuelense que creyeron en nuestra propuesta, sí queremos que la Liga tenga cambios en el aspecto deportivo.

“También le damos un reconocimiento a don León por el éxito obtenido en la asamblea, los asociados consideraron que este es el grupo que debe estar en la LDA, que el equipo está en buenas manos y le damos todo nuestro apoyo para lo que se requiera en el futuro.

“Somos liguistas y le damos un reconocimiento a la asociación, porque nos permite elegir a las personas idóneas para dirigir los caminos de la Liga y nos sentimos agradecidos por permitirnos participar en esta elección.

“Creemos que somos personas que han colaborado con la institución y conformamos el grupo de personas que le dio muchos éxitos a la Liga y deseamos éxitos a la junta directiva, es un pilar importante de la institución.

“Hemos señalado las falencias que hay en la institución, pero respetamos la decisión del asociado y estamos para servirle a la Liga”.