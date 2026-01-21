Este miércoles será un día clave para el fútbol nacional

Este miércoles podría haber humo blanco en la Fedefútbol y uno de sus puestos clave tendría dueño.

En la sesión del Comité Ejecutivo que se llevará a cabo este 21 de enero se elegirá al director de Selecciones Nacionales, luego de que el mexicano Ignacio Hierro fuera destituido del cargo, el 10 de diciembre pasado, es decir, pasaron más de 40 días para tener una nueva persona en el cargo.

Este miércoles 21 de enero se escogerá al director de Selecciones Nacionales. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Dos candidatos

Hace unos días, el secretario general de la federación Gustavo Araya expresó que en esta fecha se daría la escogencia del director.

Los dos principales candidatos al puesto son Rónald González y el español Ángel Catalina.

El técnico Rónald González es uno de los principales candidatos. Foto: Rafael Pacheco.

La escogencia del director de Selecciones es fundamental, pues colabora con el nombramiento del técnico de la Selección mayor y con las demás selecciones masculinas y femeninas.

Hasta ahora no hay un claro favorito para el puesto, pues el Comité tiene opiniones divididas sobre quién será el idóneo para llevar adelante las decisiones de la Selección.