Deportes

Este miércoles será un día clave para el fútbol nacional

Este miércoles 21 de enero será un día clave en la Federación Costarricense de Fútbol

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Este miércoles podría haber humo blanco en la Fedefútbol y uno de sus puestos clave tendría dueño.

En la sesión del Comité Ejecutivo que se llevará a cabo este 21 de enero se elegirá al director de Selecciones Nacionales, luego de que el mexicano Ignacio Hierro fuera destituido del cargo, el 10 de diciembre pasado, es decir, pasaron más de 40 días para tener una nueva persona en el cargo.

LEA MÁS: El Piojo Herrera reapareció para dejar por el suelo al fútbol tico y atacó con más dureza a un equipo

Este miércoles 21 de enero se escogerá al director de Selecciones Nacionales. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Dos candidatos

Hace unos días, el secretario general de la federación Gustavo Araya expresó que en esta fecha se daría la escogencia del director.

Los dos principales candidatos al puesto son Rónald González y el español Ángel Catalina.

Ronald González, entrenador nacional. Rafael Pacheco.
El técnico Rónald González es uno de los principales candidatos. Foto: Rafael Pacheco.

La escogencia del director de Selecciones es fundamental, pues colabora con el nombramiento del técnico de la Selección mayor y con las demás selecciones masculinas y femeninas.

Hasta ahora no hay un claro favorito para el puesto, pues el Comité tiene opiniones divididas sobre quién será el idóneo para llevar adelante las decisiones de la Selección.

El español Ángel Catalina suena fuerte para ser el director de Selecciones. Foto: archivo.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
FedefútbolRónald GonzálezÁngel CatalinaDirector de Selecciones Nacionales
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.