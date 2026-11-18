La Selección de Costa Rica ya conoce al rival que enfrentará en el repechaje para asistir a la Copa Oro 2027.

Este miércoles se actualizó el ranking de selecciones de Concacaf. Jamaica se ubica en el quinto puesto y Costa Rica quedó en el sexto lugar, por eso se medirá a la Selección de Puerto Rico.

En marzo del próximo año se llevarán a cabo estos enfrentamientos, en una serie de ida y vuelta.

LEA MÁS: La frase de Manfred Ugalde que refleja el duro momento de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica se medirá ante Puerto Rico en el repechaje hacia la Copa Oro. Foto: AFP. (DIEGO LIMA/AFP)

Los partidos

Jamaica vs. Aruba

Costa Rica vs. Puerto Rico

Haití vs. Nicaragua

Honduras vs. Guayana Francesa

Guatemala vs. República Dominicana

Curazao vs. El Salvador

Surinam vs. Trinidad y Tobago