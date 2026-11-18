La Selección de Costa Rica ya conoce al rival que enfrentará en el repechaje para asistir a la Copa Oro 2027.
Este miércoles se actualizó el ranking de selecciones de Concacaf. Jamaica se ubica en el quinto puesto y Costa Rica quedó en el sexto lugar, por eso se medirá a la Selección de Puerto Rico.
En marzo del próximo año se llevarán a cabo estos enfrentamientos, en una serie de ida y vuelta.
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Los partidos
Jamaica vs. Aruba
Costa Rica vs. Puerto Rico
Haití vs. Nicaragua
Honduras vs. Guayana Francesa
Guatemala vs. República Dominicana
Curazao vs. El Salvador
Surinam vs. Trinidad y Tobago