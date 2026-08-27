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Este sería el reemplazo de Marcel Hernández en Herediano

El delantero fue contratado por un año y medio en Liberia, a finales de 2024 y en setiembre del año pasado fue presentado como nuevo jugador del Inter San Carlos.

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Eduardo Rodríguez

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Un delantero de 24 años se convertiría en el sustituto de Marcel Hernández en el Herediano.

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez aseguró que Deyverjen Matthews llegará al cuadro florense, procedente de Cariari, equipo de la Liga de Ascenso, y dijo que el futbolista ya se incorporó a los entrenamientos del equipo de Paulo Wanchope.

“Deyverjen Matthews será nuevo jugador de Herediano procedente de Cariari. El delantero centro ya entrenó hoy”, afirmó en sus redes sociales.

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Deyverjen Matthews
Deyverjen Matthews sería el nuevo delantero del club Sport Herediano. Foto: archivo / Municipal Liberia. (Foto: archivo / Municipal Liberia. /Foto: archivo / Municipal Liberia.)

Sin embargo, una fuente cercana al club florense confirmó a este medio que aún están negociando para concretar la llegada del futbolista.

¿Quién es?

Deyverjen fue presentado en diciembre de 2024 como nuevo refuerzo del Municipal Liberia.

En el cuadro aurinegro fue contratado por un año y medio y, en setiembre del año pasado, fue presentado como jugador del Inter San Carlos.

A Cariari Pococí llegó a finales de junio para reforzar al equipo caribeño en el Apertura 2026.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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