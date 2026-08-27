Un jugador alza la mano y pide ser la solución a uno de sus más grandes problemas del Herediano

El Club Sport Herediano lleva semanas sufriendo en lo administrativo, pero también en lo deportivo debido a la salida de Marcel Hernández al fútbol de El Salvador y la situación de Fernando Lesme, que no lo deja debutar todavía.

La ausencia del 9, pese a sus dos últimas victorias en la Copa Centroamericana ante Real Estelí y ahora contra el Antigua de Guatemala, ha complicado al Team, pero en este último juego Abner Hudson tuvo participación en la delantera rojiamarilla, incluso anotó un gol que fue el del triunfo en el duelo de este miércoles con los guatemaltecos, convirtiéndose en una posible solución mientras logran resolver ese tema.

El joven asegura estar listo para asumir ese puesto si el profe Wanchope se lo pide.

Hudson anotó ante Antigua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ahorita estamos sin un nueve, ahí han visto, entonces estoy listo con la decisión que tome el profe y la confianza que me dé el grupo también, para en cualquier posición aportarle a la institución”, respondió Hudson después del partido contra Antigua en el que anotó.

Abner agregó que se siente listo para asumir ese rol en caso de que se lo pidan con tal de ayudar a Heredia.

LEA MÁS: Chepe Bomba no oculta su dolor tras el adiós de Plaza Amador a manos de Alajuelense

“La verdad, yo estoy listo, puntita de pie; la decisión la toma el profe y, si me toca jugar ahí, me tendré que hacer responsable con tal de ayudar al equipo y al grupo”.

“No lo he trabajado mucho, sí había jugado antes, tal vez en las ligas menores, pero un jugador con mis características que va al espacio y se apoya ya es distinto”, señaló el jugador florense tras el encuentro que acabó marcando el gol del triunfo.