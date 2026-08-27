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Chepe Bomba no oculta su dolor tras el adiós de Plaza Amador a manos de Alajuelense

Chepe Bomba acabó muy molesto tras la victoria de Alajuelense ante Plaza Amador

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Por Eduardo Rodríguez

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Chepe Bomba, además de ser un crítico de la Liga, también es declarado aficionado del Plaza Amador en Panamá, por lo que la eliminación de su equipo a manos de Alajuelense le puso a sufrir y así lo expresó en sus redes sociales.

Chepe Bomba tiene miedo para el Mundial
A Chepe Bomba le dolió la victoria de la Liga ante su Plaza Amador. (Kevin Guerrero/Kevin Guerrero)

“Así no se puede competir, con un portero que lo baña la pelota, con una zaga desconcentrada que hace que un defensa se crea portero, quedando con 10 hombres en el Morera, quedando el partido cuesta abajo en un recinto donde no juega cualquiera; por más mal que vea a Alajuelense, no puedes cometer errores contra el tricampeón”.

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“Los errores se pagan caro contra un equipo con jerarquía, que sabe jugar estas competencias. Plaza Amador papeado y fuera en ronda de grupos; yo tenía esperanza en este equipo, pero hay que recomponer la plantilla”, dijo Chepe con un visible malestar en su rostro.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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