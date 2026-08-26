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Audios del VAR revelan grave error arbitral a favor de Alajuelense

Arbitraje reconoce error: la extensión de la pierna y el riesgo para la integridad exigían roja directa

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Por Hillary Chinchilla Marín

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Los audios del VAR de la jornada anterior dejaron una conclusión contundente: Alajuelense se benefició de un grave error arbitral, pues uno de sus jugadores debió recibir tarjeta roja directa y no solamente amarilla.

La Comisión de Arbitraje analizó una acción ocurrida al minuto 16, cuando el defensor Deylan Paz, se lanzó a disputar una pelota y, aunque consiguió jugarla, posteriormente impactó con los tacos de su pie derecho el muslo de un adversario.

El árbitro sancionó la falta como entrada temeraria y mostró amarilla. El VAR revisó las imágenes, pero decidió mantener la determinación.

“No veo un movimiento adicional, simplemente el jugador juega el balón, hay temeridad”, se escucha durante la revisión.

“Se confirma amonestación”, fue la conclusión.

23 de agosto de 2026. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. La Liga Deportiva Alajuelense juega contra la Asociación Deportiva San Carlos en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura de la Liga Promérica. Otro dato relevante del juego es el retiro oficial del delantero Jonathan McDonald del fútbol. En la foto: Ismael Rescalvo técnico de la liga y Walter Centeno de San Carlos. Retiro del jugador Jonathan Mcdonald. Jugadas relevantes del partido. Foto: Albert Marin
Los audios del VAR evidenciaron que el árbitro mantuvo la amarilla después de la revisión de la fuerte entrada. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

Comisión fue contundente: era tarjeta roja

La Comisión de Arbitraje posteriormente determinó que esa valoración fue incorrecta.

Según explicó, debieron tomarse en cuenta la “alta intensidad” de la entrada, la extensión de la pierna, el contacto directo de los tacos sobre el muslo y, principalmente, el riesgo para la integridad física del adversario.

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“El hecho de que el defensor logre jugar el balón no elimina la valoración de la intensidad, la forma de la entrada, el punto de contacto ni el riesgo generado para el adversario”, explicó la Comisión.

Su conclusión no dejó espacio para interpretaciones.

El jugador número 2 de Alajuelense debió ser expulsado mediante tarjeta roja directa por juego brusco grave”, determinó.

El VAR, por lo tanto, debió recomendar una revisión en campo para que el árbitro observara nuevamente la acción y corrigiera su decisión.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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