Paulo Wanchope fue claro en lo que deben hacer luego de la eliminación de Herediano en Copa Centroamericana

Paulo Wanchope pasa momentos complicados en su arranque con Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paulo César Wanchope, técnico del Herediano, dio la cara luego de la eliminación florense en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un fracaso por segundo año al hilo.

Chope no ha tenido alegrías desde que volvió al Team. Perdió 3-0 en su debut ante Sporting por el torneo nacional y ahora, aunque le ganó al Antigua, quedó fuera del torneo regional.

“No hemos tenido mucho tiempo de trabajo, pero la disposición de ellos de asimilar lo que uno les dice es muy buena y ya por ahí es ganancia. En el partido anterior y en este han habido cosas muy buenas, pero hay otras que hay que ir mejorando si queremos estar donde queremos estar”, comentó.

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Paulo explicó qué le ha dado tiempo de trabajar en la única semana que tiene con el plantel campeón nacional.

“En esto tenemos que ser constantes. Siempre he hablado de la perseverancia y ser constantes. Es muy duro perder como perdimos en casa, pero hay que ser constante en el trabajo específico que podamos hacer en el corto tiempo y no desmayar, seguir.

“De igual forma hoy se ganó y no todo fue bueno, entonces tenemos que ser conscientes, autocríticos. Ese equilibrio tenemos que hay tenerlo y ser autocríticos seguir trabajando, ganando buenos hábitos de trabajo para seguir mejorando”, explicó.

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Chope aseguró que en el alto rendimiento, para los grandes atletas, no hay tiempo para lamentos, reclamos ni para bajar la cabeza; hay que dar la vuelta a la página rápido y enfocarse en aquello por lo que aún se puede pelear.

“Acá hay que unirnos más, trabajar más, descansar más, es de enfocarnos todavía más y tener claridad de lo que se quiere hacer. Ahora vamos a tener esas semanas largas para poder dosificar al grupo y también trabajar mejor para preparar los partidos”, aseguró.