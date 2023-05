Este viernes podría ser vital para Kevin Briceño, así está su situación

Kevin Briceño se lesionó hace casi un mes jugando ante el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

El guardameta del Cartaginés Kevin Briceño tendrá un viernes definitorio en el que podría enterarse si puede volver al campo para la recta final con el cuadro blanquiazul.

Una lesión en la mano ocurrida en el partido ante Saprissa el 16 de abril tiene el meta, oriundo de Nicoya, lejos del terreno de juego y a la espera de noticias de su recuperación.

El arquero contó que con las pruebas que le realizarán se dará cuenta si ya superó los dolores y no descarta incluso la opción de aparecer el sábado ante Alajuelense en el duelo de vuelta de semis.

“Yo estoy ansioso por volver, este miércoles he pasado un día incómodo porque para mí no es lo mismo un día que sé que juego, a uno que sé que no puedo, los nervios son más. Ha sido difícil lo de la mano, porque la fisura todavía está ahí, no me ha cerrado por completo.

“Este viernes haré una prueba ya de campo, clínica, a ver el dolor que tenga en la mano y pueda aguantar, si es así, poder estar disponible por lo menos para ir al banco o si el profesor dice que puedo jugar, hacerlo de la mejor, el viernes será la prueba a ver si puedo estar”, afirma.

Le consultamos a Kevin de manera directa que más allá de las pruebas cómo se siente y nos dijo que si por él fuera, sí se tira a pista.

“Yo me siento bien, mentalmente estoy preparado, físicamente me siento bien, he estado trabajando otras cosas y si ya el viernes la mano no me molesta, voy a estar disponible para lo que el profesor quiera”, destacó.

Briceño fue figura en la final que Cartaginés le sacó a Alajuelense hace un año en el Morera Soto, por lo que si tuviera chance de jugar, es una cancha en la que sabe cómo salir bien parado.