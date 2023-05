Henry Bejarano dispara con todo contra Jeikel Venegas por penal ante Alajuelense

Juan Gabriel Calderón se dejó engañar por Jeikel Venegas, según Henry Bejarano. (Rafael Pacheco Granados)

El exárbitro Henry Bejarano no se anduvo por las ramas para señalar que, en su criterio, Jeikel Venegas, volante del Cartaginés, se mandó un piscinazo buscando engañar al árbitro Juan Gabriel Calderón, en la jugada que este finalmente sí sancionó como penal este miércoles ante Alajuelense.

En declaraciones al programa 120 Minutos de Radio Monumental, el analista arbitral afirmó que para él Venegas se tiró.

“El árbitro tiene que tener chispa y cuando lo digo es saber a qué jugadores le vas a arbitrar y este jugador Jeikel Venegas, que es un gran futbolista, porque lo es, pero el problema que tiene es que muchas veces trata de engañar a los árbitros y es donde los árbitros se van en la faena de él.

“El penal que sancionó a favor de Cartago no tenía que sancionarse, no hay sujeción, no hay un empujón, no hay absolutamente nada, simple y sencillamente el jugador finge una falta para sacar provecho y Juan Gabriel Calderón tenía que levantarlo con tiro libre indirecto y amonestarlo, pero lo engaña muy bien y sanciona penal”, comentó.

El penal que le pitaron a Jeikel Venegas le dio el empate al Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Bejarano fue más allá y dijo que esta es una conducta que él mismo le señaló varias veces a Jeikel cuando dirigía en primera división.

“Yo muchas veces le pité a Jeikel, muchas veces, y en el túnel, antes de salir, yo le decía: ‘Jeikel, a mí no se me vaya a tirar, verdad, dedíquese a jugar, yo le voy a pitar las que a usted le hacen, pero no se me vaya a tirar, ojo.

“Jeikel se echaba una risa y me decía: ‘No, no tranquilo Beja, tranquilo’, es decir, el árbitro tiene que prevenir eso, tampoco es que va a llegar a amonestar a jugadores de una vez, eso no, él está para sancionar las faltas que en realidad suceden. No es que la tiene que contra algún jugador si finge faltas, pero si llamarle la atención antes del partido”, añadió.

Finalmente Henry afirmó que Calderón también se equivocó al minuto 90 cuando no sancionó un penal para Alajuelense por un empujón en el área de Michael Barrantes sobre Carlos Mora.