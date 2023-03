Esteban Alvarado habló sobre cómo se siente por ser suplente en Saprissa

Esteban Alvarado llegó al Saprissa para el presente torneo, pero aún no suma minutos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El portero del Saprissa Esteban Alvarado reconoció que en el cuadro morado la competencia por un puesto es máxima.

“Cuando se llega al Saprissa se sabe que hay que competir con dos o tres jugadores por el puesto, la competencia es máxima, todos los jugadores quieren estar acá. Reencontrarme con Róger Mora es muy positivo, con alguien que conozco bien, que aplica una gran metodología de trabajo.

“Siempre hay que apoyar a los compañeros, está ganando el equipo, hay buen ambiente, todos estamos felices y cuando se dé (la oportunidad de jugar) hay que aprovecharla al máximo”, comentó.

El siquirreño se siente a gusto en su regreso al cuadro morado y dijo que han trabajado muy bien para enfrentar a Guanacasteca, este domingo, a las 3 de la tarde, en el estadio Chorotega.

“Todos los partidos son muy complicados, Saprissa es un equipo grande y todos los equipos le juegan a ganar a Saprissa, representamos un ADN ganador y no hay más allá, tenemos que ganar”, comentó.

Reencuentro

Alvarado comentó cómo es compartir con jugadores jóvenes, como Julen Cordero.

“Me he encontrado sorpresas agradables, como al hijo de Víctor Cordero (Julen), compartir un cuarto con él, cuando hace años compartí con su padre y también hay gente que conozco de algunos puntos del país, entonces no fue todo tan nuevo y el grupo me recibió de gran manera, sentí mucha alegría desde el inicio y eso me ayudó a aclimatarme al equipo”, destacó.

Róger Mora. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Sobre el tener de nuevo a Róger Mora, como preparador de porteros, el espigado arquero manifestó:

“Acá se trabaja muy profesional, la exigencia es al máximo y uno debe estar listo para lo que pide la afición.

“Con Róger ha sido muy positivo, reencontrarme con alguien que conozco bien, una gran metodología, espero y pronóstico cosas positivas con base en el trabajo, porque todas las herramientas las tenemos acá en Saprissa y creo que está en cada uno explotar al máximo sus cualidades.

“El fútbol ha evolucionado, no sólo el entrenamiento del portero, el cambio en el fútbol ha sido radical, (Róger) es una persona que estudia mucho, se prepara mucho, ha encarrilado muy bien su metodología, ha adaptado muchos recursos y estoy encantado de trabajar con él”, afirmó.