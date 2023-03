Amigo de Esteban Alvarado sobre la suplencia del portero: “La banca le estorba”

Esteban Alvarado y Cristian Williams son vecinos y amigos. La foto es del 2014, durante un viaje a Panamá. Esteban viajó con la Selección. Cortesía.

El portero del Deportivo Saprissa Esteban Alvarado aún no suma minutos con los morados y para algunos, podría tener oportunidad ahora que el arquero titular, Kevin Chamorro estuvo en el microciclo de la Selección Nacional, a inicios de semana.

El Monstruo vuelve a la acción este domingo, a las 11 de la mañana, cuando visite al Municipal Grecia y podría ser el turno del portero limonense para estrenarse en su regreso a la “S”. Este juego se podrá ver por la pantalla de FUTV.

Una de las personas que confía a ciegas en el trabajo del espigado portero es su vecino y amigo, el periodista Cristian Williams, quien conoce a Alvarado prácticamente desde que nació y con el paso de los años han formado una linda amistad.

Esteban y Williams se criaron en el centro de Siquirres, muy cerquita de la cancha, en donde Alexis, el papá de Esteban entrenaba a los chiquitos de la comunidad.

“Veo los partidos mientras que no me choquen con los juegos de Limón Black Star, de la Liga de Ascenso, pero si de algo estoy seguro es que no hay en Costa Rica un mejor portero que él.

“Sea el domingo o en la fecha que determine Jeaustin Campos, estoy seguro de que está deseoso de comerse el mundo, lo conozco, la banca la estorba, pero es respetuoso, lleva la fiesta en paz. En el momento en que Jeaustin (Campos) se la preste va a dar lo mejor de sí, sé que hay mucha expectativa sobre el día en que llegará a jugar”, destacó Williams al hablar sobre el meta, de 33 años.

La relación entre ambos es tan cercana, que a inicios del 2020, cuando Williams era el encargado de prensa de la Fedefútbol, organizó una actividad en el Museo de los Niños y el papá del portero le prestó el Guante de Oro que a Esteban le dieron por su buena actuación en el Mundial Sub-20 de Egipto.

Williams con el Guante de Oro que le dieron a Alvarado en el Mundial Sub-20 de Egipto 2009. Cortesía.

Un deseo

Williams comentó que por las distintas obligaciones de ambos, ahora se ven muy poco, sin embargo, cuando se ven, pueden conversar por horas.

“La nuestra es una amistad que trasciende, con el paso del tiempo se fortaleció y ha pasado de la relación entre periodista y jugador.

“Gracias a esa buena relación es que llegó a Limón FC y creo que esa amistad me permite tener la esperanza de que si se retira, lo haga jugando con Limón Black Star y es algo que lo hemos hablado y vamos a ver si se da. Algo muy importante es que el equipo llegue a primera y él pueda ir, porque cuando se incorporó a Limón fue una de las mayores alegrías para mí”; destacó.

Pero ¿qué opina su amigo de la vida extrafútbol de Alvarado?

“Esteban es una de las personas más nobles que conozco, es amigo de sus amigos, de su gente, él tiene su zona de tranquilidad y confianza muy bien definida, sabe con quién se siente seguro.

Alvarado aún no suma minutos con el Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Tiene carácter, como dicen popularmente, al pan y al vino vino y eso le ha generado algunas acciones que algunas personas no han podido tolerar. Cuando estuvo en Limón no tuvo problemas, en medio de una situación difícil por el descenso y estuvo ahí hasta el último día.

“Uno se gana que te vean de una manera, en Países Bajos lo agredieron, como le pasó a un portero un día de estos y él se defendió, pero para la gente es que Esteban siempre está en problemas”, afirmó.

Esteban y Cristian se vieron por última vez el 7 de enero pasado, durante la cuadrangular de los 90 minutos por la vida.

“Ahora yo vivo en Limón y eso hace que nos veamos poco, también nos vimos en el Mundial de Qatar y conversamos por medio de mensajes.

“El 31 de enero lo felicité por su contratación en Saprissa, porque sé que con él, Saprissa va a la segura, irá puntita de pie como dicen”, resaltó.