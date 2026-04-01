Esteban Alvarado reapareció luego de su retiro y se dejó ver al lado de un viejo amigo

Esteban Alvarado, exportero del Saprissa y la Selección Nacional, reapareció en sus redes, meses después de colgar los guantes.

Este martes, el limonense subió una imagen en sus redes, al lado de uno de los amigos que le dejó su carrera deportiva.

El 26 de diciembre pasado, Esteban anunció que se retiraba del fútbol, luego de que Saprissa perdiera la final del torneo de Apertura 2025.

Esteban Alvarado reapareció en sus redes sociales, luego de anunciar su retiro de las canchas. Foto: Instagram Esteban Alvarado. (Foto: Instagram Esteban Alvarado./Foto: Instagram Esteban Alvarado.)

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Disfrutando

El espigado exportero aprovechó la pausa en el torneo, por la Semana Santa, para reencontrarse con uno de sus amigos.

En sus redes sociales, se vio a Esteban al lado del delantero saprissista Ariel Rodríguez, quien en este momento lucha por romper el récord de goles de Evaristo Coronado.

“Amigos del fútbol, gracias, fútbol”, escribió Esteban, acompañando el texto con una foto al lado del Samurái.

El Deportivo Saprissa volverá al campeonato nacional este domingo 5 de abril, a las 3 p.m., cuando reciba a Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa.