Esteban Alvarado: “Tener un mundial me daría mentalmente la libertad de tomar decisiones”

Esteban Alvarado quiere estar en Catar 2022 para cumplir uno de los máximos sueños de su carrera. (Jose Cordero)

Si hay algo que ilusiona de sobremanera a Esteban Alvarado Brown es asistir a un mundial de fútbol, en su cara y tono de voz se le nota cuando habla del tema, es el sueño que afirma necesita para ponerle la cereza en el pastel a su carrera.

Asistir a Catar 2022 le da según sus propias palabras, la posibilidad de tomar decisiones sobre su futuro.

“La verdad es una emoción muy grande, en un momento llegué a pensar que se me complicaba, que no iba a pasar, lo sentí lejos y gracias a Dios, el creer, el trabajar y la unión salimos adelante y ahora estamos a un paso.

“Este sería el anillo al dedo ya para tener mentalmente la libertad de tomar decisiones, de poder decir ‘ya estuve en un mundial mayor’, creo que es lo que falta y lo añoro mucho”, destacó el guardameta del Herediano a consulta de La Teja.

Alvarado reconoce los nervios que siente respecto al tema “es que quiero ir al mundial, mucho, más que nervios son ansías porque sé que sí vamos a ir”.

En el proceso pasado rumbo a Rusia 2018, al inicio de la eliminatoria el florense pintaba como una de las opciones claras para el marco, pero algunas diferencias que tuvo con el seleccionador de entonces, Óscar Ramírez, lo alejaron de la Sele.

[ Esteban Alvarado gana recurso de hábeas corpus que puso porque le impidieron salir del país ]

Luego lo difícil que se puso la octogonal cuando en un momento estábamos bien lejos de Catar, reforzaba ese temor.

“Uno tiene que ser muy honesto, cuando las cosas no se estaban dando uno puede tener ese palpitar positivo de no morir en el intento, pero también llegan situaciones muy fuertes que uno dice ‘no va a pasar’, al final uno nunca tiene que dejar de creer ni trabajar.

“Esto que hicieron los muchachos, digo lo hicieron porque yo estuve un tiempo lesionado y alejado, nadie creía que fuera a pasar, fue animal lo que hicieron, esa segunda vuelta, nadie en este país creía en la selección, me incluyo hasta como aficionado, esto es una enseñanza para todos”, confesó.

¿Piensa en el retiro?

¿A qué se refiere exactamente Esteban con “la libertad de tomar decisiones”?, ¿piensa en el retiro?, le preguntamos de una para salir de dudas.

“Creo que cumpliría un sueño, porque metas siempre hay, pero sí me podría dar por satisfecho en lo hecho. Todo dependería de cómo esté físicamente, si estoy bien yo quiero seguir jugando porque el fútbol a mí me gusta, pero no todo depende de uno, también está la cuestión física y mental.

“Uno tiene que ser muy sincero con uno y si vas a estar en esto, tiene que ser al 100%, de lo contrario siento que no es ser profesional, son cosas que tienes que evaluar. Me refiero, entonces, que tendría más tranquilidad para tomar la decisión de qué quiero hacer con mi carrera”, agregó.

Y es que las lesiones se han atravesado principalmente en los últimos tiempos para Esteban, apenas viene saliendo de una lesión lumbar que afirma ya lo dejó en paz, lo que lo tuvo fuera del campo en las últimas semanas.

Durante el Clausura 2022, Alvarado solo ha jugado ocho partidos por culpa de varias lesiones.

“Ya me recuperé bastante bien, tomé el tiempo que tenía que tomar, las recomendaciones médicas que tenía que seguir y ya me siento al cien por cien”, aseguró.

El siquirreño ya viene con todo a pelearle a quien sea ese boleto.