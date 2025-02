Esto dice Jonathan Moya por llevar solo un gol en ocho partidos con Alajuelense

Jonathan Moya no se arruga por la falta de gol en este torneo con Alajuelense. Jorge Navarro.

Jonathan Moya no se arruga por la falta de gol en el presente campeonato y destacó que su aporte es otro en este momento del torneo.

El atacante rojinegro sólo lleva una anotación (contra Santa Ana el 11 de enero anterior), luego de 8 fechas y, aunque es consciente de que está debiendo en su cuota goleadora, lo respalda el trabajo que hace día a día.

“Me tomo la falta de gol con tranquilidad y paciencia. Obviamente, el delantero vive de goles, la gente te va a juzgar si no haces gol, pero al final yo me quedo con el trabajo que hago día a día, durante la semana, con los minutos que el profe me dé.

“Para un delantero la confianza es el gol, pero sé que también los minutos en cancha van a ser importantes. Es una etapa nueva, estar entrando de relevo, teniendo pocos minutos y siempre ayudando al equipo, que es lo más importante, y eso es algo de rescatar en esta Liga, que cualquiera que entre va a hacerlo de la mejor manera, porque hay una competencia sana, en la que todos nos apoyamos, independientemente de quién vaya a jugar, creo que lo hacen de muy buena forma”, expresó.

El 9 manudo le dedicó el partido a su compañero Creichel Pérez, quien tuvo que salir del juego por un fuerte golpe en su cabeza.

“Este triunfo quiero dedicárselo a Creichel, porque estaba haciendo un buen partido y, al final, nos asustamos muchísimo, pero bueno, ya en el segundo tiempo nos dijeron que estaba todo bien. Es parte fundamental del equipo, como todos los demás.

“Esta es una cancha difícil, lo hemos dicho, era un partido complicado, esta semana era de seis puntos y ya dimos el primer paso, ahora lo que nos queda es recuperar bien para el próximo sábado”.

Alajuelense jugará contra Guanacasteca, el sábado a las 7 p.m. en el estadio Nacional. Prensa LDA.

Un duro reto

Los liguistas jugarán el sábado ante Guanacasteca en el estadio Nacional, el último partido que tendrán como locales en la Joya de La Sabana, y de esto habló Moyata, de la importancia de volver al Alejandro Morera Soto.

“Mantener el invicto es importante, nos da confianza y seguridad, y conforme pasan los partidos, creo que eso también habla del buen momento que pasa el equipo. Así fue el torneo anterior, que llevamos la misma seguidilla de partidos y pudimos mantener eso casi durante todo el certamen y ahora nos queda el partido contra Guanacaste.

“Nos hemos sentido bien ahí, pero obviamente, nuestra fortaleza es el Morera, y nosotros queremos regresar ahí e invitar a la afición que se acerque este sábado y que pueda estar con nosotros”, comentó.

Jonathan también habló del resultado contra Sporting, en una cancha a la que califican como complicada.

“Creo que no cerramos de buena forma, al final sabemos que tenemos que golpear, ser más contundentes y tratar de controlar mejor el partido, y cuando vayamos 1-0, tratar de matar al rival en ese sentido, porque son partidos aguerridos.

“Sporting siempre quiere dejarse la victoria y hoy (miércoles) se reflejó durante el encuentro, estuvieron encima, pero fuimos fuertes en la parte defensiva y eso nos ayudó para el resultado”, comentó.