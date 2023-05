Esto dicen los aficionados del Cartaginés tras la sorpresiva salida de Luis Ronaldo Araya

Los aficionados del Cartaginés le agradecieron al volante Luis Ronaldo Araya sus servicios en la institución y le desearon buena suerte en su nueva aventura, en la que vestirá la camisa del archirrival de los brumosos, el Club Sport Herediano.

Este martes se anunció la salida de Araya del cuadro brumoso y su incorporación al cuadro rojiamarillo. El volante obtuvo el título número cuatro del Cartaginés hace un año.

Ronaldo ahora vestirá la camisa del archirrival brumoso, el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista y aficionado del cuadro brumoso Juan Carlos Solano, dijo que Ronaldo fue un jugador valioso para el club, aunque cree que tenía un pero.

“Había algo que no me gustaba, me parece que a veces le faltaba más profesionalismo, en acciones propias donde hacía maś individualidades y no se asociaba con los compañeros, me parece que era el punto que pudo haber hecho que no quisiera seguir en el club o que el cuerpo técnico no contara más con él. Desconozco las razones”, expresó Solano.

Dijo que Araya se formó en Cartaginés, que tuvo un crecimiento importante, pero que no es la primera vez que hace un intento por salir del equipo.

Josimar Méndez destacó más con Santos, que con Herediano. Ahora llegará a Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

“En la época de Gustavo Matosas fue llamado a la Sele y en ese momento se dijo que tenía un precontrato firmado con Herediano y una vez lo entrevisté y reconoció que había tenido muchos acercamientos con el Team. Luego de que fue campeón, quizás busque otras metas”, añadió el periodista.

Carmen Navarro, otra fiebre del Cartaginés, dijo que le duele que Ronaldo abandone el club, pero le deseó toda la suerte del mundo.

“Es lógico que la gente se vaya donde el sol le caliente mejor, hay que ser agradecido donde uno está, pero las oportunidades llegan en el momento menos esperado y la gente tiene sus proyectos y hay que estar en los zapatos de la persona para saber por qué lo hace”, dijo.

Al Cartaginés llegará Josimar Méndez, procedente del Herediano, y se especula que también el mundialista Douglas López.