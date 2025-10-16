Esto dijo Johan Venegas sobre pelea con Kevin Briceño al final del partido del Cartaginés

Johan Venegas habló del enfrentamiento que tuvo con Kevin Briceño. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas rompió el silencio tras el tenso encaramiento que protagonizó con el portero Kevin Briceño al final del juego entre Cartaginés y Guadalupe.

Al finalizar el partido, los jugadores se reunieron y ahí se dio el encontronazo entre ambos futbolistas, el cual por poco termina siendo peor, ya que tuvieron que separarlos.

Después del tenso momento, los jugadores atendieron a la prensa y Johan no dudó en hablar y decir lo que piensa.

“Venimos con esa mentalidad de que cuando se presentan estas oportunidades hay que aprovecharlas, tenemos determinación de pensar así, tenemos esa hambre de ser campeones, uno tiene esa sangre”, detalló.

Venegas expresó que ese tipo de enfrentamientos pasan en la cancha.

Después del partido Johan Venegas y Kevin Briceño se encararon. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

“Más bien soy del pensar de que cuando hay un mal resultado y no sucede nada es un equipo sin sangre, sin actitud, entonces creo que es bueno, yo que he estado en equipos campeones estas cosas suceden, ahora se lo dije a Kevin, es bueno que ocurran, si no pasara nada, ahí sí habría que estar preocupado”, comentó en declaraciones compartidas por everardoherrera.com.

El delantero agregó que estuvo hablando con Kevin y expresó que eso era lo bueno, ya que terminaron compartiendo criterios.

“Es como dicen, ‘un amigo verdadero siempre te va a decir las cosas de verdad’, las que te gustan y las que no te gustan, el amigo que no te lo dice no es tu verdadero amigo. En ocasiones cuando a un equipo le va bien hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien atentos, no ser tan permisivos en detalles, eso luego afecta más adelante”, rescató.

El jugador concluyó que él es de hablar las cosas de frente.

“Somos un equipo muy leal y transparente que siempre se habla de esa manera, todos acá somos muy maduros y muy profesionales, más allá de cierta fricción sabemos que son criterios que no ayudan y que debemos mejorar”, concluyó.

Recordemos que este miércoles Cartaginés se enfrentó a Guadalupe, donde el marcador terminó 1-1.