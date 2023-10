Esto dijo Kenneth Cerdas tras anotar dos golazos en el mismo partido con el Cartaginés

El volante del Cartaginés, Kenneth Cerdas, se mandó este domingo con dos goles de ensueño, en la vapuleada de su equipo a Grecia 4 a 1.

Cerdas anotó sus goles en seis minutos y fueron el 2 a 0 y el 3 a 0. Ambos goles fueron remates de larga distancia, en los cuales estaba colocado casi en la misma posición, pero uno fue al palo más largo de Alejandro Gómez y el otro fue al otro lado, con una raya imposible.

Kenneth Cerdas marcó dos golazos. (CSC)

Fueron los primeros dos goles en el torneo para Cerdas.

“Lo hablaba con mi esposa, decía que no había hecho goles, por cosas de la vida no me quedaron oportunidades, había tenido opciones, pero ahora se da este doblete y estoy contento”, expresó el jugador brumoso.

“Por la posición en la que juego, no tengo tanto espacio para acomodar y tirar, hoy fue centro y agarro el rebote y ellos estaban acostados al otro lado y me quedó el espacio para rematar cómodamente”, indicó el jugador.

Explicó que le costó mucho el inicio del torneo pero que con trabajo pudo ir ganando un lugar en el equipo.

“Me costó el inicio del torneo, no contaba con minutos pero he sido paciente y consciente de que en momentos difíciles es cuando hay que trabajar más fuerte”, añadió.

Ahora, reconoce que tendrán un duro partido el jueves entrante ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, una serie que va cuesta arriba pues perdieron 3 a 1 el partido de ida, jugado en el estadio Fello Meza.

“Por el cierre del partido, estuvo para más, el 3 a 1 fue concho, los dos goles seguidos nos dejaron un sinsabor, la Liga es fuerte en casa también, pero nosotros somos peligrosos, siempre generamos y la consigna es ir allá y sacar la clasificación y sino, vender la serie cara”.