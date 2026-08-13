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Esto es lo que debe hacer un medallista tico en la calle para poder competir en torneo en Perú

Un taekwondista costarricense que ganó medalla en los Juegos Centroamericanos necesita ayuda para participar en un torneo en Perú

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se prepara para un nuevo reto internacional; sin embargo, necesita ayuda para cumplir su deseo de representar a Costa Rica en el extranjero.

Se trata del taekwondista Julián Webb, quien busca apoyo para participar en la Copa Presidente de Taekwondo 2026, que se celebrará en Lima, Perú, del 24 al 28 de agosto.

En este momento, Julián y su entrenadora María de los Ángeles Calderón necesitan cerca de $2.000 (cerca de ₡900 mil) para cubrir boletos aéreos, hospedaje, alimentación, transporte local e inscripción a la competencia.

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Julián Webb Corrales, taekwondista.
Julián Webb es un deportista que vende café frío para poder competir en un torneo en Perú. Foto: Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

De todo por su sueño

En este momento, el deportista vende cafés fríos con diferentes sabores (vainilla, menta y chocomenta) y ofrece sus servicios como deportista para generar recursos destinados exclusivamente a lograr su participación en Lima.

Las bebidas tienen un costo de ¢3.000 y se entregan a domicilio a diferentes puntos del Gran Área Metropolitana. Si usted desea alguna, puede escribir al 7202-3590 y el costo por envío depende de la zona en donde se entregará.

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También ofrece cursos, charlas, talleres y actividades de defensa personal y de taekwondo, dirigidos a empresas, instituciones, centros educativos, organizaciones, grupos deportivos y público en general.

Julián Webb Corrales, taekwondista.
Julián Webb ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

En la actualidad, Julián está posicionado en el puesto 88 del ranking olímpico y se ubica en el puesto 66 del escalafón mundial.

Se intentó que el Comité Olímpico Nacional le diera los recursos; sin embargo, no logró contar con el presupuesto para financiar su participación y se tocaron otras puertas, como las del Icoder y la Federación Costarricense de Taekwondo, sin éxito.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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