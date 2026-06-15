Esto es lo que se sabe de la llegada de Roan Wilson a Alajuelense

Roan Wilson está cerca de convertirse en jugador de Alajuelense, sin embargo, aún no entrena con los rojinegros.

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el mediocampista comenzó sus prácticas con la LDA, pero una fuente del club reveló a este medio que el jugador aún no puede hacer trabajos con los leones.

El fichaje está próximo a cerrarse, pero el limonense arrastra una lesión y por eso no ha recibido el alta deportiva de su club, el Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal.

Roan Wilson, jugador del Vicente Gil, Portugal (Redes sociales)

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Lo que indican en Alajuelense

Esta es la información de parte de la Liga:

“El fichaje está próximo a cerrarse pero que el jugador todavía no entrena con el club, dado que cuenta con el alta médica de su más reciente lesión; sin embargo, todavía no posee el alta deportiva.

“El caso fue evaluado por el club y que el jugador ajustó sus pretensiones en vista de que no está aún al 100% pero que se espera que lo esté en pocas semanas”.

Luis Díaz llega a Alajuelense por un año, es decir, dos torneos cortos. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Wilson se uniría a Luis Díaz yJuan Pablo Añor como nuevos fichajes rojinegros. Además, hace unos días se confirmó el regreso de Daniel Chacón, Farbod Samadian y John Paul Ruiz.