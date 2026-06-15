Esto es lo que se sabe de la llegada de Roan Wilson a Alajuelense

Roan Wilson está cerca de convertirse en jugador de Alajuelense, sin embargo, aún no entrena con los rojinegros.
Este lunes, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el mediocampista comenzó sus prácticas con la LDA, pero una fuente del club reveló a este medio que el jugador aún no puede hacer trabajos con los leones.
El fichaje está próximo a cerrarse, pero el limonense arrastra una lesión y por eso no ha recibido el alta deportiva de su club, el Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal.
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Lo que indican en Alajuelense
Esta es la información de parte de la Liga:
“El fichaje está próximo a cerrarse pero que el jugador todavía no entrena con el club, dado que cuenta con el alta médica de su más reciente lesión; sin embargo, todavía no posee el alta deportiva.
“El caso fue evaluado por el club y que el jugador ajustó sus pretensiones en vista de que no está aún al 100% pero que se espera que lo esté en pocas semanas”.
Wilson se uniría a Luis Díaz yJuan Pablo Añor como nuevos fichajes rojinegros. Además, hace unos días se confirmó el regreso de Daniel Chacón, Farbod Samadian y John Paul Ruiz.