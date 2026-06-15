Alajuelense descarta apresurarse en fichajes tras las bajas de Kenneth Vargas y Alejandro Bran

En Alajuelense no contemplan, por ahora, acudir al mercado para sustituir directamente a Alejandro Bran y Kenneth Vargas, luego de la salida de ambos futbolistas del cuadro rojinegro.

Así lo confirmó el nuevo vicepresidente manudo, León Weinstok, el sábado anterior, luego de la asamblea de asociados del club.

El dirigente aseguró que el equipo cuenta con variantes dentro de la actual planilla y con jugadores jóvenes que podrían asumir esos espacios.

Weinstok explicó que la institución ya contemplaba la posibilidad de perder a Huevito, debido a opciones que tenía para salir al extranjero, por lo que la llegada de Luis Díaz ayudó a cubrir esa posición.

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León Weinstok, vicepresidente de Alajuelense dijo qué van a pasar con los puestos que dejaron Kenneth Vargas y Alejandro Bran. Foto: Yenci Aguilar. (Foto: Yenci Aguilar. /Foto: Yenci Aguilar.)

Además, recordó que John Paul Ruiz, quien regresa luego de su paso por el Municipal Liberia, también puede desempeñarse por los costados. En el caso de Bran, señaló que futbolistas como Daniel Chacón y varios prospectos de liga menor aparecen como alternativas para reforzar la zona medular.

Eficiencia

—¿Hay elementos que deban cambiar a nivel contractual, a raíz de lo que pasó con Kenneth Vargas y Alejandro Bran, que dejaron el club por actos de indisciplina?

En realidad, los contratos que ya había con ellos fueron los que nos permitieron llegar a estos acuerdos, porque fueron bastante beneficiosos para la institución. A veces, es más sano en general buscar un arreglo que tal vez algo que podía extenderse por muchos años, y eso podría ir en detrimento tanto para la institución como para los jugadores.

Creo que más bien los contratos y reglamentos que se tienen actualmente fueron lo que nos permitió llegar a estos arreglos relativamente rápido. Tomemos en cuenta que todo ocurrió, si no me equivoco, a finales de mayo y se terminó el 11 de junio, después de ya haber hecho toda la investigación, negociaciones y demás.

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A Alejandro Bran no le perdonaron más actos de indisciplina en Alajuelense. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Los días a veces son un poco intensos, pero realmente, si ya lo vemos, es poco tiempo para lo que eso involucró y es más bien por las solidificaciones que teníamos.

—Ante la salida de ellos, se pierde un jugador por la banda y otro en la zona del mediocampo. ¿Van a buscar jugadores en esas posiciones?

Con el tema de Kenneth, recordemos que también había una opción que podía darse antes de que todo ocurriera, para que regresara al exterior. Entonces ya se estaba de cierta forma previendo esa posibilidad y se dio el refuerzo de Luis Díaz.

Recordemos que, además, John Paul Ruiz es un jugador que puede jugar en esa posición también y, de hecho, en Liberia muchos minutos los jugó en esa posición; entonces ahí es poco probable que se dé.

En la zona donde estaba Alejandro, hay, pues, jóvenes que también vienen con mucha proyección, que pueden tener minutos, como el caso de Daniel Chacón, que se quedará en el equipo estos seis meses. Y podrían, pues, darse tal vez algunos otros movimientos y también estar expectantes de lo que ocurre en el mercado.

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Juan Pablo Añor podría estar en Costa Rica la próxima semana, para vincularse oficialmente a Alajuelense. Foto: tomada de X. (Tomada de X/Tomada de X)

—¿Cuándo estará en el país Juan Pablo Añor?

La próxima semana debería estar incorporándose de lleno. Ya está haciendo muchos trabajos; en este momento está en Venezuela y está trabajando de la mano con el preparador físico, y está resolviendo un tema personal en su país, pero es algo positivo para él y estará incorporándose la próxima semana.

—¿Y cómo va el tema de su permiso de trabajo?

Por requisito de Migración, hay que hacer la solicitud hasta que la persona está en el país; no se pueden empezar los trámites antes. Ya estamos coordinando con él para que pueda venir con todos los documentos y sacar el permiso, similar a como se hizo con el cuerpo técnico, que fue bastante eficiente.

—¿Ismael Rescalvo ya puede dirigir?

Sí; de hecho, ya está dirigiendo precisamente por estar al día. Ya fue aprobado el permiso tanto de Ismael como de su cuerpo técnico.

—¿Se jugarán algunos amistosos fuera del país?

Desconozco si ya se confirmó si será aquí la pretemporada completa; eso lo estaba viendo más Carlos Vela (gerente deportivo) y la verdad no estoy 100% al tanto si eso ya se terminó de concretar o terminar aquí. Pues cualquiera de las dos opciones sin duda permitiría preparar al equipo de gran manera.

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