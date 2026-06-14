La razón por la que un dirigente de Alajuelense le reclamó a Raúl Pinto

El expresidente de Alajuelense Raúl Pinto recibió un jalón de orejas, durante la asamblea de asociados que celebró el club este sábado.

Pinto buscaba volver a la directiva rojinegra, encabezando una papeleta llamada “Un nuevo capítulo”; sin embargo, el grupo oficialista, liderado por León Weinstok, contó con la mayoría de los aficionados liguistas y ejercerá como vicepresidente primero por los próximos dos años.

Durante la asamblea, el fiscal de leyes Juan Carlos Tristán debía presentar un informe, relacionado con el cumplimiento de los acuerdos de asambleas y junta directiva, reglamento, estatuto y ley.

Raúl Pinto (derecha) recibió un jalón de orejas de un directivo de Alajuelense. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

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También a las eventuales anomalías o irregularidades incurridas por órganos, directores, funcionarios o empleados de Alajuelense, y ahí aprovechó para hablar de Pinto, a quien consideró que violó la confidencialidad de la institución, al tocar temas como la salida de Óscar Ramírez.

Llamado de atención

- ¿Hubo un llamado de atención por parte del fiscal a don Raúl Pinto?

El informe incluía un apartado, en donde señalaba una violación a la confidencialidad que exigen los estatutos sobre lo que se discute en junta directiva, sobre los alcances y más de eso.

Fue un tema del fiscal como tal, porque no se inició un proceso, solo hizo como una especie de llamada de atención, pero eso es del mayor resorte de la fiscalía.