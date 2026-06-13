Deportes

Grupo que encabeza León Weinstok se mantiene en Alajuelense por dos años más

Este sábado se llevó a cabo la asamblea de asociados de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El grupo que encabeza León Weinstok acompañará a Joseph Joseph en la junta directiva de Alajuelense por los próximos dos años.

LEA MÁS: La inesperada convocatoria que acercó a Celso Borges al Mundial 2026

Este sábado se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la institución y los asociados rojinegros le dieron su voto de confianza al grupo llamado “La Liga nos une”.

LEA MÁS: Gaby Jiménez se convirtió en la envidia del Mundial 2026 con lo que logró

Para estas elecciones habían 3 agrupaciones que buscaban un espacio en la dirigencia eriza: “La Liga nos une” en el que estaba León Weinstok, “Un nuevo capítulo”, con Raúl Pinto a la cabeza y “Grandeza rojinegra”, con Nolan Zamora como su principal representante.

Este cambio en la directiva rojinegra se da de cara al inicio de la temporada 2026-2027 y en momentos en el que la afición reclama un nuevo título nacional, luego de que en diciembre del año pasado, la Liga consiguiera el título 31. Sin embargo, en el Clausura 2026 la LDA ni siquiera avanzó a semifinales.

León Weinstok es el directivo de Liga Deportiva Alajuelense que ha estado en contacto directo con el bufete español Sportia Law en el reclamo a FIFA por el Mundial de Clubes.
León Weinstok recibió un 63% de los votos. (Fanny Tayver Marín)

Lo que pasó en la asamblea

Según resultados extraoficiales, la papeleta encabezada por León Weinstok obtuvo el respaldo del 63% de los asociados, mientras que la liderada por Raúl Pinto alcanzó un 24%.

De confirmarse estos números, Weinstok integrará la nueva junta directiva junto a Ricardo Prada como secretario, Tara Key y Felipe Johanning como vocales, y Adrián Porras como protesorero.

Durante la asamblea, realizada en el gimnasio multiusos Salvador Soto “Indio Buroy” del estadio Alejandro Morera Soto, también se presentaron los informes del presidente Joseph Joseph, así como de los fiscales Juan Carlos Tristán y Luis Guillermo Salazar.

Una importante cantidad de asociados de Liga Deportiva Alajuelense acudieron a la asamblea general ordinaria y extraordinaria que efectuó este 31 de enero.
Este sábado se llevó a cabo la asamblea de asociados de Alajuelense. Foto: ilustrativa / prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFútbol de Costa Rica
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.