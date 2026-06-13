Gaby Jiménez se convirtió en la envidia del Mundial 2026 con lo que logró

Gaby Jiménez logró captar la llegada de Cristiano Ronaldo en un aeropuerto de Estados Unidos. (Instagram/Instagram)

Mientras miles de personas siguen el Mundial 2026 desde las gradas o frente al televisor, Gaby Jiménez vivió una experiencia que cualquier amante del fútbol quisiera contar. La periodista costarricense logró encontrarse cara a cara con una de las máximas figuras del deporte y hasta se llevó un saludo que quedó grabado en video.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez se llevó una sorpresa en plena cobertura del Mundial y no la tiene nada contenta

La comunicadora se topó nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo en un aeropuerto de Estados Unidos, donde el astro portugués fue captado caminando elegantemente vestido y usando gafas de sol.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez recibió emotivos regalos antes de viajar al Mundial con Teletica

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el momento en que el futbolista saluda mientras continúa su recorrido, una escena que rápidamente llamó la atención.

“Gaby tuvo una sola oportunidad y no la desaprovechó. Logró el saludo del mejor jugador de este mundo”, comentó TD Más al compartir el video.

Posteriormente, Jiménez contó que tanto ella como su camarógrafo apostaron por cubrir la llegada de Ronaldo, una decisión que terminó dándoles resultado.

La periodista costarricense aseguró que muy pocos medios conocían la ruta de llegada del astro portugués.

“No llegaron más medios porque la información era privada. No se filtró por dónde llegaba el avión y solo había un medio de Portugal, uno local y nosotros de Costa Rica”, explicó.

La periodista vivió experiencias que cualquier aficionado al fútbol quisiera tener. (Gaby jiménez /Gaby jiménez)

La comunicadora también aprovechó su paso por Miami para conocer el famoso helado inspirado en Lionel Messi. (Gaby jiménez /Gaby jiménez)

También tuvo un encuentro con Messi... de otra forma

La aventura mundialista de Gaby no terminó con Cristiano Ronaldo. La periodista también aprovechó su paso por Miami para conocer uno de los productos más curiosos inspirados en Lionel Messi.

Se trata de un helado oficial dedicado al futbolista argentino, elaborado con sabor a chicle (bubblegum) y decorado con los colores del Inter Miami.

Según se explica en un reportaje de Ciudadano News, el creador del producto eligió ese sabor como un juego de palabras futbolístico, al bromear con que Messi “tira chicles con la pelota” y que los rivales no logran quitársela.

El helado se ha convertido en todo un éxito comercial, incluso superando en ventas a sabores tradicionales como el dulce de leche.

Gaby dijo que le había parecido delicioso el heladito a pesar de ser un sabor que ya conocía.

Así, en cuestión de pocos días, Gaby Jiménez pudo presumir de haber estado cerca de las dos máximas figuras que han marcado una era en el fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.