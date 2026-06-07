Gabriela Jiménez se llevó una sorpresa en plena cobertura del Mundial y no la tiene nada contenta

La guapa Gabriela Jiménez, periodista de Teletica, no aguantó nada y tuvo que salir a aclarar unaa situación que la sorprendió. (redes/Instagram)

La periodista Gabriela Jiménez está viviendo una experiencia única con la cobertura del Mundial 2026 desde Orlando, Estados Unidos, pero en medio de la emoción se llevó una desagradable sorpresa.

La presentadora de Teletica descubrió que una persona está utilizando su imagen para, presuntamente, engañar a sus seguidores y pedir dinero haciéndose pasar por ella en redes sociales.

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Según denunció en sus redes oficiales, alguien creó un perfil falso en TikTok bajo el nombre de “Gabyy Jiménez”, con doble “y”, donde utilizan fotografías y videos suyos para aparentar que es suya.

El perfil incluso estaría ofreciendo servicios publicitarios usando el nombre de la presentadora. En una captura de pantalla que recibió como evidencia, se observa que a una persona le estaban cobrando 10 mil colones por publicar una historia para promocionar un producto.

Gabriela Jiménez aclaró que este no es su perfil en Tiktok. (redes/Instagram)

Además, facilitan un número de WhatsApp que supuestamente pertenece a su equipo de trabajo encargado de coordinar la publicidad.

Al enterarse de la situación, Jiménez reaccionó de inmediato y no dudó en alertar a sus seguidores a pesar de que anda con muchas ocupaciones laborales.

“En ese perfil hacen estafas. No crean eso. Y piden prestado”, escribió la periodista, dejando claro que no tiene ninguna relación con esa cuenta.

Gabriela Jiménez aclaró que no es ella. (redes/Instagram)

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La comunicadora aprovechó para pedir a sus seguidores que tengan cuidado y no realicen depósitos ni compartan información con perfiles sospechosos que utilicen su nombre o imagen.