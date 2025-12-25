Teletica confirma enfrentamiento entre Keyla Sánchez y Gaby Jiménez

Las risas y la complicidad que compartieron en El Chinamo quedarán de lado, al menos por una noche.

Keyla Sánchez y Gaby Jiménez protagonizarán un enfrentamiento inédito en la arena de Toros Teletica, confirmó canal 7.

La televisora anunció que las presentadoras se medirán este jueves 25 de diciembre, durante la transmisión inaugural de Toros Teletica, que arranca a las 7:30 p. m.

Keyla Sánchez y Gaby Jiménez se medirán esta noche en Toros Teletica. Fotografía: Archivo LT.

El regreso del “Reto del 7” a la temporada taurina

Según informó Teletica en su sitio web, Keyla y Gaby serán las protagonistas del primer “Reto del 7” de la temporada, un segmento muy querido por el público que regresa tras varias ediciones fuera del aire.

Este espacio pondrá a prueba a figuras del medio en desafíos dentro de la arena, pero ahora vuelve totalmente renovado, lo que promete mayor emoción para los televidentes.

Así será el desafío entre Keyla y Gaby

Nikole Román, productora de Toros Teletica, explicó cómo será la competencia que enfrentará a las excompañeras de programa.

“Las primeras en enfrentarse serán las presentadoras de televisión: ellas se convertirán en barrileras motorizadas y tendrán que completar un circuito. La que lo haga en menos tiempo será la ganadora de la noche”, detalló Román.

Keyla Sánchez trabajó en El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El reto no solo tendrá adrenalina, sino también un fuerte componente solidario.

“Serán dos famosos los que se medirán en una competencia, en motos, a gran velocidad, para llevarse 250 mil colones, destinados a una fundación de bien social. Con esto, queda claro que Televisora de Costa Rica está comprometida con el bienestar de la población”, agregó la productora.

Una competencia con causa social

Cada presentadora competirá en nombre de una organización benéfica:

Keyla Sánchez participará por la fundación Acción Joven .

participará por la . Gaby Jiménez lo hará en representación del Centro Diurno Coraje y Esperanza.

Gaby Jiménez se puso al frente por segundo año de Misión Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ahora la gran pregunta es: ¿quién se llevará la victoria en el primer Reto del 7 de Toros Teletica?