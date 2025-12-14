Keyla Sánchez se dejó ver muy bien acompañada en el estadio

Keyla Sánchez volvió a ser el centro de atención en la semifinal de vuelta del Torneo de Apertura entre Cartago y Saprissa. La conocida figura no pasó desapercibida, no solo por su presencia en el estadio, sino por la compañía especial que llevó con ella.

La presentadora fue vista rodeada de su familia y su novio Felipe Muñoz, quien, como siempre, no la dejó sola y la tuvo bien abrazada.

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo (redes/Instagram)

Este momento fue una de las muchas apariciones públicas de la pareja, que ya había confirmado su relación en enero de este año, durante una entrevista en el programa Ke-Arda, espacio que Sánchez comparte junto al youtuber Diego Bravo.

En esa oportunidad, la guapa habló de haberle dado una nueva oportunidad al amor con Felipe, quien ha estado a su lado en diversas actividades.

09/11/2025 Estudio Marco Picado, Canal 7, La Sabana. Mira quién baila (MQB), novena gala de la segunda temporada. Keyla Sánchez también tuvo fans especiales, en el público, que la apoyaron. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cabe destacar que Felipe Muñoz, es conocido en el ámbito farandulero por haber sido pareja de una famosa modelo y su pasión por los tatuajes.

Él no solo acompaña a Keyla en sus salidas cotidianas, sino también en eventos importantes como cuando estuvo invitada en el programa de Mira Quién Baila, actividades navideñas y ahora en el estadio, demostrando que la relación va tomando un rumbo cada vez más sólido.

14/12/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la semifinal del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés. (Jose Cordero/José Cordero)

Desde La Teja les deseamos lo mejor a la pareja y seguimos atentos a su historia de amor que sigue ganando terreno.