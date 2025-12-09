Mamá de Keyla Sánchez habla con sinceridad del difícil momento que golpeó a su familia

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, abrió su corazón este martes para hablar del difícil momento que golpea a la familia desde hace unos días y que los mantiene de luto.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, habló con sinceridad del duro momento por el que pasa su familia. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram)

Falleció don Alex Sánchez Cruz, abuelo de Keyla

Granados se refirió a la muerte de su suegro, don Alex Sánchez Cruz, a los 95 años, y al homenaje póstumo que le hará este domingo el Deportivo Saprissa.

Don Alex es el papá de don Fernando Sánchez, padre de Keyla, y fue una figura destacada del fútbol nacional, especialmente con el equipo morado, en las décadas de los 50.

Doña Kattya contó que el señor falleció el viernes 5 de diciembre y que el último adiós se dio un día después, el sábado 6.

“Hemos pasado días bastante complicados a nivel familiar porque mi suegro falleció el viernes y duele. Creo que no existe una edad para soltar a alguien que uno quiere. Duele verlo sufrir, duele decirle adiós a pesar de que nosotros creemos que van a un mejor lugar, pues es la promesa de Nuestro Padre Celestial”, expresó.

Mamá de Keyla Sánchez: “Hemos pasado días bastante complicados”

Habrá homenaje en el Ricardo Saprissa

La familia asistirá el próximo domingo al homenaje que se le rendirá durante el juego entre Saprissa y Cartaginés en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Le tienen un homenaje en el Estadio Ricardo Saprissa. Ahí vamos a estar si Dios quiere. Estamos muy honrados por esa parte, gracias. Era el último ‘chaparrito de oro’ vivo. Entonces por todo lado son puros sentimientos”, agregó Granados.

Keyla agradece el cariño en redes sociales

Keyla y su familia se mantuvieron en silencio hasta este lunes, cuando la presentadora compartió un mensaje dedicado a su abuelito.

“Gracias por tanto, Tito tierno y amado”, escribió acompañando una foto en blanco y negro sosteniendo la mano de su abuelo.

La noticia llega en una semana clave para Keyla, quien se prepara para su regreso a la televisión este jueves en El Chinamo, la tradicional producción de fin de año de canal 7.