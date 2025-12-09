Farándula

Keyla Sánchez y su familia enfrentan duro momento

Presentadora de El Chinamo le pone el pecho a la lamentable noticia en una semana clave para ella

Por Manuel Herrera

Keyla Sánchez y su familia están pasando por uno de los momentos más dolorosos de la vida: la despedida de un ser querido.

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo
Keyla Sánchez se enfrenta a un momento muy difícil de la vida con la muerte de su abuelito. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (redes/Instagram)

Falleció el abuelito paterno de Keyla

En las últimas horas, la ramonense compartió en sus redes sociales que su abuelito paterno falleció.

"Gracias por tanto Tito tierno y amado”, escribió la presentadora y creadora de contenido, mensaje que acompañó con una emotiva foto en blanco y negro en la que se le ve sosteniéndole la mano a su abuelo, papá del doctor Fernando Sánchez.

La noticia llega en una semana clave para la presentadora

La noticia golpea a Keyla justo en una semana muy importante para ella, pues este jueves 11 de diciembre regresará a la televisión con El Chinamo, el tradicional programa de fin de año de Teletica.

Keyla Sánchez
Keyla Sánchez despidió así a su abuelito paterno. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram/Instagram)

La presentadora fue fichada nuevamente para animar la producción a pesar de que no es figura fija del canal desde que fue despedida en el 2024, tras el cierre de Calle 7: La Revista.

Ahora, con su retorno a la pantalla, Keyla vivirá días de emociones encontradas entre su duelo familiar y su esperado regreso al canal 7.

Muestras de apoyo

A Keyla Sánchez, su papá y toda su familia les enviamos desde La Teja nuestra solidaridad en estos duros momentos.

Keyla Sánchez
La muerte del abuelito de Keyla Sánchez trascendió este lunes. Fotografía: Instagram Kattya Granados. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

