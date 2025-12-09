Keyla Sánchez y su familia enfrentan duro momento

Keyla Sánchez y su familia están pasando por uno de los momentos más dolorosos de la vida: la despedida de un ser querido.

Keyla Sánchez se enfrenta a un momento muy difícil de la vida con la muerte de su abuelito. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (redes/Instagram)

Falleció el abuelito paterno de Keyla

En las últimas horas, la ramonense compartió en sus redes sociales que su abuelito paterno falleció.

"Gracias por tanto Tito tierno y amado”, escribió la presentadora y creadora de contenido, mensaje que acompañó con una emotiva foto en blanco y negro en la que se le ve sosteniéndole la mano a su abuelo, papá del doctor Fernando Sánchez.

La noticia llega en una semana clave para la presentadora

La noticia golpea a Keyla justo en una semana muy importante para ella, pues este jueves 11 de diciembre regresará a la televisión con El Chinamo, el tradicional programa de fin de año de Teletica.

Keyla Sánchez despidió así a su abuelito paterno. Fotografía: Instagram Keyla Sánchez. (Instagram/Instagram)

La presentadora fue fichada nuevamente para animar la producción a pesar de que no es figura fija del canal desde que fue despedida en el 2024, tras el cierre de Calle 7: La Revista.

Ahora, con su retorno a la pantalla, Keyla vivirá días de emociones encontradas entre su duelo familiar y su esperado regreso al canal 7.

Muestras de apoyo

A Keyla Sánchez, su papá y toda su familia les enviamos desde La Teja nuestra solidaridad en estos duros momentos.

