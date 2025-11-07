Diego Bravo revela quién lo aconseja cuando tiene una crisis y el nombre lo sorprenderá

El youtuber Diego Bravo dejó a muchos con la boca abierta luego de responder una curiosa pregunta en sus historias de Instagram.

Uno de sus seguidores quiso saber con quién trata o a quién recurre cuando le da una crisis de ansiedad, y su respuesta no solo fue honesta, sino también sorprendente.

Diego Bravo confesó a quién acude cuando tiene una crisis

“Es muy interesante cómo da vueltas la vida, y esta pregunta es curiosa. Últimamente, cuando he tenido algún tipo de escándalo, polémica o problema en redes sociales que representa una crisis para mí, la persona a la que he llamado o acudido —o más bien, quien me ha brindado su tiempo y consejo— ha sido Keyla”, confesó el creador de contenido.

Sí, leyó bien: Keyla Sánchez, la misma presentadora que en más de una ocasión fue protagonista de las publicaciones y comentarios del propio Diego en su página de chismes.

Lo aconseja

El youtuber no tuvo problema en reconocer que ha encontrado en ella una voz de calma y orientación cuando todo arde en redes.

“Es interesante porque, obviamente, Keyla es una madre que ha pasado por muchas dificultades. He aprendido mucho de ella, de lo que me comenta y de cómo me aconseja”, dijo Bravo, mostrando una faceta más humana y reflexiva.

Diego Bravo y Keyla Sánchez están puro la canción de Kabah, "Amigas y rivales". (Archivo/Archivo)

Además agregó que, aunque tiene amigos, son pocos los que realmente lo entienden cuando se desata una tormenta en redes, por eso valora el apoyo de la expresentadora de Calle 7.

“También tengo amigos, por supuesto —no muchos, la verdad—, pero en temas de polémicas y escándalos, la mejor siempre es Keyla, porque me dice: ‘Diego, esto sí, esto no; es mejor hacer esto o lo otro’, y me orienta”, comentó.

La confesión de Diego generó toda clase de reacciones entre sus seguidores, quienes no podían creer que la presentadora que antes era tema de sus chismes, ahora sea su consejera en los momentos más difíciles.

Al final, el mismo influencer reconoció lo irónico de la situación y soltó una frase con la que muchos coincidieron:

“¡Qué curioso! La vida da muchas vueltas”.